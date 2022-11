Politievakbonden eisen ontslag minister Van Quickenborne

De politievakbonden eisen het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Bij een mesaanval in Schaarbeek kwam donderdagavond een agent om het leven, een andere agent raakte gewond.

“Mensen zijn heel kwaad over wat er in dit land gebeurt”, zegt Carlo Medo van het NSPV. “Daarom is ook die eis gekomen tot ontslag van de minister. Uiteraard wordt het heel scherp gesteld. Maar je moet het scherp stellen om aandacht te krijgen in dit land. Wij willen onmiddellijk maatregelen die ten gunste komen van de politiemensen. Vandaag voelen zij zich echt in de steek gelaten.”

Goeiemorgen minister @VincentVQ . Deze morgen nog in de spiegel durven te kijken? Wat gaat u dadelijk de bevolking weer wijs maken op @radio1be ? Wij luisteren aandachtig mee, dat weet u wel. @TeamJustitie — VSOA POLITIE (@VSOAPOLITIE) November 12, 2022

Van Quickenborne zelf verklaarde in “De ochtend” op Radio 1 dat er in november 2020, een maand na zijn aanstelling, een nultolerantierichtlijn ingevoerd werd voor alle geweld tegen de politie. “Zodra er geweld is met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid, wordt er niet geseponeerd en wordt dat vervolgd.”

“Ik heb over die richtlijn aan alle korpscheffen van het hele land gezegd: ‘Als u één geval ziet waarbij er bij geweld tegen de politie niet systematisch wordt opgetreden: meld het mij.’ Men heeft mij dat niet gemeld en men zegt dat het geweld wel degelijk strikter wordt opgevolgd. Dus wat de vakbond zegt, klopt niet.”

Er is maandag in de Kamer een extra zitting van de gemeenschappelijke commissie Binnenlandse Zaken en Justitie, naar aanleiding van de aanval.

Bron: VRT, Belga