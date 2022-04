Politieke bom in Wervik: breuk tussen Vooruit en Stadslijst Open-Vld-Groen-Positief Project

Een politieke bom in Wervik waar het tot een breuk komt tussen Vooruit en de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. Vooruit vormt een nieuwe meerderheid met de huidige oppositiepartij CD&V. Volgens een bestuursakkoord zou eerste schepen Bert Verhaeghe (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) vanaf januari voor nog een periode van twee jaar burgemeester worden.

Daarvan komt dus niks in huis. De stadslijst Open Vld-Groen-Positief verhuist nu naar de oppositiebanken en dat wordt bijzonder pijnlijk. Dat er grote spanningen waren in het schepencollege was al maandenlang duidelijk en werd ons door diverse bronnen bevestigd.

Met het oog op een nieuwe meerderheid is een motie van wantrouwen ingediend. Bercy Slegers, Tom Durnez en Yves Obin worden tot eind 2022 de nieuwe schepenen voor CD&V. Burgemeester Youro Casier blijft op post. Net zoals de schepenen Geert Bossuyt en Lien Deblaere.

Wervik is in onze provincie de vierde gemeente sinds het nieuwe gemeentedecreet het makkelijker heeft gemaakt om van meerderheid te wisselen. Dat gebeurde in september vorig jaar in Langemark-Poelkapelle. Eerder was ook al in Blankenberge burgemeester Daphne Dumery (N-VA) aan de kant geschoven. In De Panne is hetzelfde geprobeerd met burgemeester Bram Degrieck (het Plan B), maar zijn opvolgster stapte een week later uit de politiek. (EDB)