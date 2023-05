Politicoloog Herwig Reynaert over mogelijke fusie tussen Tielt, Pittem en Meulebeke: “Na de verkiezingen van 2024 zullen er nog volgen”

Herwig Reynaert, politicoloog aan de UGent, kan zich vinden in de toenadering tussen Tielt, Pittem en Meulebeke. “Nu is het afwachten welk standpunt de volgende Vlaamse regering zal innemen, maar na de verkiezingen van volgend jaar zullen er nog West-Vlaamse gemeenten elkaar proberen te vinden.”

Herwig Reynaert, professor Politieke Wetenschappen aan de UGent en afkomstig van Torhout, ziet de mogelijke fusie tussen Tielt, Pittem en Meulebeke als een logisch verhaal. “De buren uit Wingene en Ruiselede treden straks al in het huwelijk, dat zal het debat op tafel gelegd hebben”, zegt hij. “Bovendien behoren de drie burgemeesters tot dezelfde politieke familie (CD&V, red.), dat maakt het op bestuurlijk vlak iets makkelijker praten.”

Complementair

Dat de drie betrokken gemeenten begin juli al witte rook door de schoorsteen willen laten vloeien, toont ook aan dat het hen menens is om snel een doordachte beslissing te nemen. “Hier zijn ze al even mee bezig, zoveel is duidelijk.”

“Bovendien willen ze de fout niet maken die in Wingene en Ruiselede wel gebeurd is: zonder al te veel overleg een beslissing nemen. De drie zijn ook complementair met elkaar, het wordt gewoon zaak om elke gemeente haar eigenheid te laten behouden in het grotere plaatje.”

Fusiebal rolt

Of er straks nog West-Vlaamse gemeenten dit voorbeeld zullen volgen, hangt volgens Reynaert af van welk standpunt de volgende Vlaamse regering inzake gemeentefusies zal innemen. “Al ben ik er vrij zeker van dat er na de verkiezingen van volgend jaar nog West-Vlaamse gemeenten elkaar zullen proberen te vinden. De fusiebal is in onze provincie eindelijk aan het rollen.”