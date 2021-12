Plannen voor bikepark in Kuurne krijgen verder vorm, ook Vlaanderen investeert

Gisteren heeft de Vlaamse regering beslist om 989.375 euro toe te kennen aan het Bikepark Kuurne en dit in het kader van Vlaamse bovenlokale sportinfrastructuur, departement Sport. Ook de Kuurnse gemeenteraad besliste bovendien donderdag 16 december reeds om tot 2,5 miljoen euro maximaal te reserveren voor de realisatie van dit bikepark.

Ook Cycling Vlaanderen beloofde bijkomende middelen te financieren. Al deze financiële middelen samen zorgen er alvast voor dat de financiële basis gelegd is om het Bikepark te realiseren. Meter Lieselotte Decroix (ex-wielrenner en ploegleider damesteam Jumbo-visma) en Peter Eli Iserbyt (wielrenner) uit Kuurne staan achter het project.

Voor iedereen

“Vlaanderen investeert mee in dit project Bikepark waardoor we hiermee een boost krijgen om deze realisatie te verwezenlijken”, vertelt burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor strategische projecten, “De volgende stap is nu dat alles moet uitgewerkt worden met de diverse partners waaronder hippodroom, cycling Vlaanderen en onze sportdienst.”

“Het Bikepark zal plaats bieden aan wielrenners, triatleten, skeelers, rolschaatsers, e-bikes,…. Het is zowel voor particulieren als verenigingen als amateurs en profs. Fietsen voor iedereen en leren fietsen! De eerste stap is nu het plan van aanleg verfijnen. Een studiebureau werd reeds aangesteld . Hiernaast ook een beheersstrictuur opzetten. En nu reeds kan ik zeggen dat het bikepark meer zal zijn dan pistes.”

Hopelijk in 2023

“We voorzien eveneens heel wat aandacht voor de groenaanleg en waterbeheersing. Doelstelling is om er een duurzaam park van te maken!”

Een datum van realisatie kon alvast nog niet op het project geplakt worden al hopen de diverse partners dit te kunnen doen in 2023. Ook het definitieve kostenplaatje kon nog niet worden opgemaakt. Het Bikepark wordt het eerste in zijn soort in België.

Het bekendste voorbeeld van dergelijke parken is het Tom Dumoulinpark in Sittard (Nl). De hippodroom biedt hiermee in de toekomst niet alleen plaats voor de paardensport maar ook de wielersport. In het bikepark wordt ook gekeken om een joggingpiste mee te nemen.

(BRU)