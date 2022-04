Piet Lombaerts en Trui Steenhoudt aan het roer bij N-VA:“Verschil maken in 2024”

Piet Lombaerts en Trui Steenhoudt zijn verkozen als covoorzitters van de Kortrijkse afdeling van N-VA. Het nieuwe bestuur telt 23 leden en is aangesteld tot begin 2025.

Trui Steenhoudt (45) is afgestudeerd als industrieel ingenieur kunststoffen en is 2 jaar manager Logistiek, service en facility manager bij Vynckier Tools. Trui is samen met Patrick Callens. Zij zet zich al 10 jaar in als organisatieverantwoordelijke voor N-VA Kortrijk. Piet Lombaerts (59) genoot een opleiding licentiaat rechten en maritieme wetenschappen en is beroepshalve advocaat bij DLPA Advocaten. Piet is sinds 2012 actief bij N-VA. Hij is verkozen als lid van de gemeenteraad en is ook voorzitter. Hij is ook lid van de partijraad N-VA en voorzitter van de statutencommissie van de partij. Piet is getrouwd met Trees Vuylsteke en heeft 3 drie kinderen. Hij houdt van koken, golf en fietsen. Piet Lombaerts, die sinds 2020 voorzitter is, blijft de afdeling leiden en zal dit de komende jaren doen in co-voorzitterschap met Trui Steenhoudt.

N-VA Kortrijk is niet zomaar een ‘team’, maar ook een groep overtuigde leden en vertegenwoordigers

“Gedreven zoals ik ben begin ik met volle goesting aan mijn nieuwe functie als covoorzitter. Ik ben trots om samen met Piet aan het roer te staan van een zeer dynamische groep. Met een combinatie van ervaren, gevestigde waarden en opkomend jong talent hebben we een droomteam voor de toekomst”, getuigt Trui Steenhoudt.

BLIJVEN GAAN

“N-VA Kortrijk is niet zomaar een ‘team’ maar een groep overtuigde leden en vertegenwoordigers van onze partij die steeds sterker wordt ten aanzien van de traditionele partijen. We zullen de Kortrijkse kiezer overtuigen van de daadkracht en de rechtlijnigheid van N-VA en streven naar een evenredige grootte in Kortrijk en bij uitbreiding Zuid-West-Vlaanderen. Ik sta klaar om een dynamische, jeugdige groep met succes door twee belangrijke verkiezingen te leiden”, aldus Piet Lombaerts. “De verkiezingen in 2024 zullen er snel staan waardoor we nu met onze ploeg het verschil moeten maken. De laatste peiling waar N-VA terug de grootste partij wordt, geeft ons extra vertrouwen. ‘Bleuven gaon’ is ons motto waarmee we een fantastisch resultaat willen neer zetten in 2024”, zeggen de covoorzitters.

De nieuwe ploeg is aangesteld tot begin 2025.