Persoonlijke dagvaarding tegen Tommelein en Peeters ingetrokken

De persoonlijke dagvaarding tegen voormalig Vlaams minister Bart Tommelen en huidig minister Lydia Peeters voor uitspraken in het dossier van de zonnepanelen en de terugdraaiende teller is ingetrokken. Dat laten de twee Open VLD’ers dinsdag weten.

“Voor minister Lydia Peeters en voormalig minister Bart Tommelein is daarmee het dossier persoonlijk afgesloten”, zo staat in een gezamenlijke mededeling. “Beiden zijn uiteraard tevreden met deze afloop, en zullen hier niet verder in de media op reageren”.