Parket opent onderzoek naar burgemeester Ward Vergote voor belangenvermenging

Het parket van West-Vlaanderen opent een onderzoek naar Ward Vergote, burgemeester van Moorslede voor Visie, naar mogelijke belangenvermenging. Dat bevestigt procureur Filiep Jodts aan onze redactie. Het onderzoek komt er na onthullingen in De Krant van West-Vlaanderen over verdachte aan- en verkopen van landbouwgronden in Dadizele.

Het parket van West-Vlaanderen start een onderzoek naar de Moorsleedse burgemeester Ward Vergote voor mogelijke belangenvermenging. Het onderzoek komt er na een artikel in deze krant waaruit blijkt dat de liberale burgemeester met voorkennis een stuk landbouwgrond waar straks naar alle waarschijnlijkheid een bedrijvenzone komt, kocht. Dat deed hij onder command op een openbare verkoop in 2017.

Dik twee jaar later verkocht de burgemeester die in oktober 2020 uit Open VLD stapte en enkel onder de lokale partijnaam Visie opereert, hetzelfde stuk grond opnieuw voor 208.000 euro meer aan een vennootschap van de familie achter Supra Bazar.

Een klacht bij de gouverneur naar de verdachte gronddeal verdween in het schepencollege van Moorslede naar de achtergrond en kwam nooit ter sprake op de gemeenteraad. Dat laatste had nochtans gemoeten en werd expliciet door West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé opgelegd.

Procureur Filiep Jodts van het West-Vlaamse parket bevestigt aan onze redactie dat er een onderzoek wordt geopend. “Wij hebben kennis genomen van de publicatie en gaan dit bijzonder grondig bekijken”, klinkt het. Op belangenneming – zoals belangenvermenging in het strafwetboek omschreven wordt – staan gevangenisstraffen van één tot vijf jaar en boetes tot 400.000 euro. Bovendien kan een veroordeling gevolgen hebben voor de politieke rechten van de betrokken persoon.

Bij het Agentschap Binnenlands Bestuur werd eerder deze week ook een nieuwe administratieve klacht ingediend.