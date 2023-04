Oud-voorzitter van Groen Mike Van Acoleyen: “Vooruit gaat zwaar uit de bocht met kunstgras”

Mike Van Acoleyen, oud-voorzitter van Groen Ingelmunster, vindt het niet logisch dat de partij Vooruit enthousiast is over het bebossen van een grasveld in de Weststraat maar tegelijk kiest voor een kunstgrasveld op het sportstadion.

“Hoe ecologisch is de partij Vooruit in Ingelmunster eigenlijk? Op 3 maart zagen we Vooruit-raadslid Enigo Vandendriessche dansen op een grasveld aan de Weststraat dat op termijn bebost zal worden. Uitstekend nieuws. Ingelmunster moet dringend wat meer bomen aanplanten dan ze er kapt. Wat opviel is hoe de beleidsmensen nu staan te dringen om de pluimen op hun hoed te steken. Niemand die zich herinnert dat dit een oud idee is, eerst van de milieuraad begin deze eeuw, nadien van de partij Groen. Laat ze maar dansen, het belangrijkste is dat het bos er komt”, reageert Mike Van Acoleyen uit de Izegemstraat.

“Het is niet het eerste oude idee waar eerst smalend over wordt gedaan en dat nadien met veel trompetgeschal voorgesteld wordt als een eigen idee. Geen probleem. Al is Groen er lokaal niet meer, de ideeën blijven.”

Kunstgras verbieden

“Bij Vooruit komen er twee jonge krachten bij, onder wie Kacem Mommerency. Hij pleit onomwonden voor een kunstgrasveld voor het voetbal. En Vooruit is blij met een dergelijk idee, wil het opnemen in het verkiezingsprogramma. Niemand binnen die partij die zich de vraag stelt hoe logisch het is om enerzijds te dansen voor een bos en anderzijds te pleiten voor kunstgras, een ecologische gruwel”, zucht Van Acoleyen. “Natuurpunt noemde kunstgras een totaal verwerpelijk product. Vooruit zou beter moeten weten. De natuur schade toebrengen voor een sport die ook perfect op levend gras kan worden gespeeld. De partij zou beter pleiten voor een verbod op kunstgras, ook in privétuinen van mensen die niet graag het gras afrijden. Helaas zag het bestuur van De Brug niet in dat dit een dwaas idee is van oppositiepartij Vooruit. Het schepencollege wil met hulp van een onverwachte subsidie een kunstgrasveld voor het voetbal aanleggen. Zieltjes en stemmen winnen met kunstgras, dat is puur onwetend populisme. Dat kan je niet verenigen met mooie plannen voor een nieuw bos. Bij Vooruit en De Brug is het hen niet te doen om natuur of milieu. Ze willen blijkbaar alleen zo populair mogelijk doen om hun zetels veilig te stellen bij een volgende verkiezing. Dat heeft niets met verstandig beleid te maken.”

Idee was er al lang

We vroegen een reactie aan sportschepen Jan Rosseel en Vooruit-fractievoorzitter Enigo Vandendriessche. “Wat betreft dat stadsrandbos: Ik snap dat iedereen de ‘uitvinder’ wil zijn van dit fantastische project, maar helaas bestaat het idee al van voor dat er sprake was van de partij Groen. Het gebied is namelijk in de jaren 1970 ingekleurd als parkgebied op het gewestplan. Zolang niemand er werk van maakt ben je natuurlijk niets met een park of bos op papier. Daarom hebben we met Vooruit in oktober 2022 nogmaals aan de bel getrokken en gewezen op de subsidies die er momenteel zijn”, reageert Enigo. “Ook de landbouwgrond die de gemeente in ruil heeft is een geldig argument. Al wordt die helaas voorlopig niet ingezet. Het is heel positief dat de gemeente de eerste percelen ondertussen aankocht, maar het zou nog beter zijn als ze een strategie ontwikkeling voor het volledige parkgebied van 10 hectare.En de vergelijking met het voorstel van Kacem Mommerency voor een kunstgrasveld vind ik eerlijk gezegd wat bij het haar getrokken. Alsof we een stuk natuur vernietigen, terwijl een voetbalveld een groene woestijn is voor de biodiversiteit. Een monocultuur met alleen maar gras. We hebben zelfs informatie dat er tot vorig jaar nog pesticiden werden gebruikt.”

Volledig recycleerbaar

De reactie van sportschepen Jan Rosseel: “De voetbalwereld is al jaren vragende partij voor een kunstgrasveld. Dankzij een mooie subsidie van Vlaanderen krijgen we wat ruimte in het budget en kunnen we hieraan tegemoet komen. Vele spelertjes van onze voetbalclub zullen voortaan beter kunnen trainen. Een kunstgrasveld kan je immers bij alle weersomstandigheden en een heel het jaar door gebruiken. Uit ervaring die we opdeden in Izegem blijkt dat een kunstgrasveld het equivalent is van twee gewone voetbalvelden. Een kunstgrasveld kan trouwens 100 procent gerecycleerd worden tot een nieuw veld.” (Patrick D.)