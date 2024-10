Oud gemeentehuis Wijtschate wordt sociaal woonblok

De gemeenteraad van Heuvelland zette definitief het licht op groen voor de verkoop van het voormalig gemeentehuis van Wijtschate aan de sociale woonmaatschappij Ons Onderdak uit Ieper. Die telt daar 550.000 euro voor neer en zal het gebouw omvormen tot elf sociale woongelegenheden.

“Zoals eerder al gezegd, wordt dit de eerste stap in de vernieuwing van het sociaal woonpatrimonium in Wijtschate”, lichtte burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) toe. “Als deze woningen klaar zijn, kunnen mensen uit de Kapellerie eventueel naar hier verhuizen voor de sociale woningen daar grondig gerenoveerd worden. Zodat niemand gedwongen wordt om te verhuizen naar een andere gemeente, zoals elders wel gebeurt.” Hij verzekerde ook nogmaals dat het specifieke karakter van het gebouw aan de buitenkant niet gewijzigd wordt.

Nathan Duhayon (CD&V) herhaalde nog eens zijn kritiek dat de bestemmingswijziging van dit gebouw gebeurd is zonder inspraak van de dorpsbewoners, en dat er allicht bestemmingen mogelijk waren die meer zouden bijdragen tot de ontwikkeling en kernversterking van het dorp dan nu het geval is. “En in de folder met het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen zie ik dat er bij het item over de oprichting van een lokaal dienstencentrum in Wijtschate een foto is afgebeeld van het oud gemeentehuis. Is er hier effectief een link die we nog niet kennen ?” “Dit is wel ver gezocht”, wuifde burgemeester De Meyer de vraag weg.

Parkeerplaatsen

Duhayon klopte ook nog eens op de nagel van de autostaanplaatsen voor de bewoners, die blijkbaar niet voorzien zijn in het plan. “In de bouwvoorschriften die op dat gebied rusten staat heel duidelijk dat er in geval van meergezinswoningen vanaf drie woningen per woning één autostaanplaats moet worden voorzien op eigen terrein. Waarom wordt hiervan afgeweken ?” De burgemeester antwoordde dat er zeker voor elke bewoner een autostaanplaats zal zijn, maar bevestigde niet dat dit op het eigen terrein van dit project zal zijn. Nathan Duhayon neemt hier geen vrede mee, hij vindt dat de parkeerdruk op het dorpsplein sterk zal toenemen. CD&V stemde dan ook tegen bij de goedkeuring van dit punt.

Later op de avond werd tijdens de ingekantelde OCMW-raad ook nog de verkoop goedgekeurd van zes sociale woningen aan de Bloementuil en Vogelweide in Nieuwkerke, ook aan Ons Onderdak.. “Dit is de logica zelf”, aldus de burgemeester. “Het behoort niet langer tot de roeping van de gemeente om zelf sociale woningen te beheren. We kunnen er ook geen subsidies meer voor krijgen.” Dit punt kreeg een unaniem ja.