Oppositie vraagt burgemeester Vergote stap opzij te zetten, coalitiepartner distantieert zich van verdachte vastgoeddeals

De onthullingen over de verdachte landbouwgronddeals van Ward Vergote, burgemeester van Moorslede voor Visie, lijken ook een politiek staartje te krijgen. De drie oppositiepartijen Pro, Groep A en N-VA reageren geschokt en achten de positie van de burgemeester niet langer houdbaar. Coalitiepartner Sterk distantieert zich bij monde van eerste schepen Sherley Beernaert van de hele zaak.

Onderzoek van De Krant van West-Vlaanderen bracht vrijdag aan het licht dat de Moorsleedse burgemeester Ward Vergote (Visie) een stuk landbouwgrond waar straks naar alle waarschijnlijkheid een bedrijvenzone komt, kocht met voorkennis die hij vanuit zijn functie heeft. De verkoop van datzelfde stuk landbouwgrond, dik twee jaar later, bracht de liberale burgemeester bovendien 208.000 euro extra op. Tegen de aankoop en de mogelijke belangenvermenging werd recent een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en op basis van het KW-artikel besliste het parket van West-Vlaanderen bovendien om een onderzoek naar de vastgoeddeals te openen.

Geschokt

Ward Gillis (Pro) © Jan Stragier

Maar de grondhandel langs de Millesteenstraat in Dadizele van de burgemeester krijgt ook een politiek staartje. De drie oppositiepartijen Pro, Groep A en N-VA reageren scherp op de aantijgingen. “Het gerucht dat de burgemeester daar grond had gekocht, liep al een eindje, maar niemand kon het tot op heden hard maken”, reageert Ward Gillis, fractieleider voor Pro. “Ik maakte in de vorige legislatuur deel uit van het schepencollege en kan bevestigen wij eind 2017 al enige tijd gestart waren met voorbereidende gesprekken om daar een ambachtelijke uitbreiding te realiseren. De gewone burgers en landbouwers die ook geïnteresseerd waren in het perceel waren op dat moment hiervan niet op de hoogte.”

“Als dit verhaal helemaal klopt, dan is dit een schandalige vorm van machtsmisbruik. Het is in het verleden al meermaals gebleken dat de burgemeester van Moorslede niet vies is om de kantjes ervan af te rijden, maar dit dossier is van een heel andere orde”, aldus Ward Gillis nog.

Dat zeggen ook Sigrid Verhaeghe en Veerle Demeulenaere, fractieleiders voor respectievelijk Groep A en N-VA. “Ik ben verbaasd, maar toch vooral geschokt”, stelt die laatste. “We hebben al heel wat meegemaakt met deze burgemeester. Ik denk aan de discussie over zijn vroege vaccinatie of de blaam die de gemeenteraad eind 2018 uitsprak nadat de burgemeester persoonlijk tussenkwam bij de deputatie, achter de rug van zijn schepencollege om. Maar dit is toch nog iets anders. Als alles klopt, dan tillen wij hier bijzonder zwaar aan.”

“Persoonlijk ben ik niet echt geschrokken”, klinkt het bij Sigrid Verhaeghe. “Deze burgemeester is niet aan zijn proefstuk toe, dit dossier is een stukje illustratie van zijn moraal en van de manier waarop hij omgaat met zijn mandaat. Er ontstaat bij burgemeester Vergote nogal wat verwarring over het verschil tussen zijn eigen belang en het algemeen belang. Dit is een vorm van normvervaging die hem niet vreemd is, die deze meerderheid in Moorslede niet vreemd is. Er zijn ook andere dossiers, zoals dat van de trage wegen, waarbij wij ons grote vragen stellen.”

Onhoudbaar

Sigrid Verhaeghe (Groep A) © Jan Stragier

De drie oppositiepartijen zijn het er over eens dat verder onderzoek absoluut nodig is. “De burger heeft recht op de juiste, volledige informatie”, aldus Sigrid Verhaeghe (Groep A). “De inwoners van Moorslede en Dadizele moeten weten dat dergelijke praktijken in hun gemeente gebeuren. Het onderzoek van het parket en, indien nodig, de gouverneur zijn zeker aangewezen, maar er is in onze ogen vooral een verpletterende publieke verantwoordelijkheid. Het is dat ethische, die deontologische kwestie waar wij zwaar aan tillen. Wat hier is gebeurd, versterkt het beeld van een politicus als zakkenvuller. Op die manier ondergraaft hij de lokale democratie.”

Veerle Demeulenaere (N-VA) © Jan Stragier

“Politici hebben vandaag al niet veel geloofwaardigheid bij veel burgers, een verhaal als dit doet daar zeker geen goed aan”, stelt ook Veerle Demeulenaere (N-VA). “Wij vragen ons af of de burgemeester nog kan functioneren. Als alles klopt, is zijn positie niet houdbaar, maar in afwachting van het volledige onderzoek lijkt het ons aangewezen dat hij minstens tijdelijk een stap opzij zet. Dat is alleen maar logisch en correct ten opzichte van de burger.”

Ook Pro en Groep A stellen zich de vraag of Ward Vergote burgemeester van Moorslede kan blijven. “Hij was aanwezig bij zittingen en besprekingen over de toekomst van de grond, op het moment dat hij eigenaar was. En hij heeft op twee jaar tijd het bedrag verdubbeld bij de verkoop”, oppert Ward Gillis. “Wij wachten het onderzoek verder af, maar de situatie lijkt mij niet houdbaar, neen.” “Als de feiten kloppen, ligt zijn positie als vertrouwensfiguur voor de inwoners van onze gemeente bijzonder moeilijk”, aldus Sigrid Verhaeghe. “Ook als vertegenwoordiger van onze gemeente naar andere overheden en instellingen wekt dit nog weinig vertrouwen.”

Wat met coalitie?

Vraag is ook welke positie de huidige coalitiepartner van Ward Vergote en Visie inneemt. Eerste schepen Sherley Beernaert (Sterk) reageert kort en stelt dat haar partij zich volledig distantieert van de zaak. Toch komt voor de oppositie ook de rest van het schepencollege in beeld. “Wij vragen ons wel af wie van het college hier weet over had”, oppert Veerle Demeulenaere. “Een verhaal als dit straalt af op het volledige gemeentebestuur. Vraag is dan ook of Sterk nog verder wil met deze burgemeester. Ik kan me niet voorstellen dat je zoiets als meerderheidspartij zomaar kan laten passeren, laat staan goedkeuren. Zo zet je de deur wagenwijd open voor nog meer gesjoemel.”

De meerderheid in Moorslede bestaat vandaag uit twee partijen: Visie, een lijst met vandaag vooral politici van Open VLD-signatuur, en Sterk, een groep die zich in het verleden afscheurde van CD&V. Samen hebben ze twaalf van de 21 zetels in handen, waarvan zeven voor Visie en drie voor Sterk. De drie oppositiepartijen zijn goed voor elk drie zetels in de gemeenteraad. In de vorige bestuursperiode zaten Pro en N-VA, als deel van een kartel met Visie, nog samen met Ward Vergote in de meerderheid. Bij N-VA ziet men het opblazen van het kartel als ‘een heel wijze beslissing’.

Volgende week donderdag 23 december staat in Moorslede de laatste gemeenteraad van het jaar gepland. Dat er een resem kritische vragen zullen komen naar de aan- en verkoop van de landbouwgrond is een zekerheid.