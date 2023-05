Opknapbeurt ‘vuilste pleintje’ nog niet voor morgen

Het ziet er niet naar uit dat het duidelijk verloederde Sint-Brunopleintje – ook wel het vuilste pleintje van Brugge genoemd – aan de achterzijden van het Brugse Assisenhof vlug in ere hersteld zal worden. Zo blijkt althans uit het antwoord op een schriftelijke vraag die Kamerlid Jasper Pillen aan bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel stelde.

Met welig tierend onkruid, herashekken ter bescherming tegen afbrokkelende gevelstenen en losliggende kasseien ligt het Sint-Brunoplein, zoals het pleintje tegenover de hostel Bauhaus en aan de achterzijde van het Brusge Assisenhof officieel heet, er niet bepaald aantrekkelijk bij. Het pleintje en de aanpalende gebouwen vallen onder het beheer van de federale overheid, meer bepaald onder de Regie der Gebouwen met staatssecretaris Mathieu Michel (MR) als politiek verantwoordelijke. “Wij zien dit natuurlijk ook niet graag, maar als stad kunnen we niet veel doen, want het is eigendom van de Belgische staat en behoort tot het domein van de rechtbank”, liet schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) ons eerder al verstaan.

Niet eerder dan 2024

Ze liet toen ook weten dat er op 14 juni 2021 een Collegebesluit werd genomen waarbij principieel werd beslist dat er zal getracht worden het beheer van het Sint-Brunoplein over te nemen van de federale overheid. Dit met de bedoeling er een ontmoetingspleintje van te maken met nieuwe plantvakken, aangepast straatmeubilair en een betere inplanting van de bomen. Maar daar bleek de federale overheid dus geen oren naar te hebben. Kamerlid en Brugs schepen Jasper Pillen stelde over de kwestie recent een schriftelijke parlementaire vraag aan bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel.

Uit het antwoord bleek dat de broodnodige opfrissing en herwaardering van het pleintje niet voor onmiddellijk zal zijn. “De Regie der Gebouwen heeft plannen om de gevel van de kapel (waarin het hof van assisen gehuisvest is, red.) te restaureren, maar deze plannen zijn zeker niet eerder dan 2024 voorzien. Om dit project zo efficiënt en optimaal mogelijk te kunnen realiseren, blijft het plein best vrij van enig gebruik”, klinkt het in het antwoord dat kamerlid Pillen kreeg van de staatssecretaris. Waaruit we dus moeten begrijpen dat de Stad nog geen werkzaamheden aan het pleintje kan en mag uitvoeren, terwijl de Regie zelf nog niet kan zeggen wanneer de restauratiewerken aan de gevel zullen worden uitgevoerd.

“Stadskanker”

“De Regie der Gebouwen wens eerst haar eigen project uit te voeren. Pas nadien kan er eventueel gekeken worden of een samenwerking met de Stad Brugge voor een invulling van het plein mogelijk is”, klinkt het verder in het antwoord van de staatssecretaris, die er ook nog aan toevoegt dat eventuele wijzigingen aan het plein alvast ook zouden moeten voorgelegd worden aan de federale minister van Justitie, gezien het paalt aan het Hof van Assisen. “Ik ben ook niet bepaald gelukkig met deze gang van zaken waarbij het dus nog lang lijkt te zullen duren vooraleer wat we toch een stadskanker mogen noemen weggewerkt zal worden”, laat Jasper Pillen ons nog weten. “Samen met collega schepen Van Volcem zal ik alvast blijven ijveren voor een oplossing voor het plein.” (PDV)