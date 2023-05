Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert komt aan de toog hangen in café Mickey’s in Tielt

Op maandag 22 mei komt Egbert Lachaert in functie van zijn tour ‘Vragenvuur’ naar Tielt. Vanaf 19.30 uur zal de nationale partijvoorzitter van Open VLD aanwezig zijn in café Mickey’s in de Grote Hulststraat.

“Met ‘Vragenvuur’ wil Egbert Lachaert op een laagdrempelige manier luisteren en iedereen aan het woord laten”, legt lokaal voorzitter Guido Weustenraed uit. “Dat doet hij niet in de Wetstraat, maar aan de toog. Dicht bij de mensen.”

Vragen en reacties

“Na een kort woordje geeft hij graag de microfoon door aan het publiek voor de vragen en reacties. Daarna trakteert hij iedereen graag op een pintje. Met het afdelingsbestuur zijn we vereerd dat de partijvoorzitter onze uitnodiging positief heeft beantwoord en wil komen luisteren naar wat er leeft bij onze Tieltenaars.”

Inschrijven is aangeraden via www.vragenvuur.be, maar is niet verplicht.