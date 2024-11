Op de valreep nog een verkiezingsklacht in Heuvelland

Bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is gisteren, de laatst mogelijke dag, nog een klacht binnengekomen over het verloop van de verkiezingen in Heuvelland. De klacht zou zijn ingediend door voormalig algemeen directeur Jef Huyghe, die kandidaat was voor N-VA. De Raad heeft nu 35 dagen de tijd om te beslissen of de klacht ontvankelijk is, en zoja of er al dan niet effectief onregelmatigheden zijn gebeurd.

De klacht zou draaien rond mogelijke onregelmatigheden bij de kiesverrichtingen in Kemmel, waar onder meer is vastgesteld dat er een opvallend verschil is tussen het aantal neergelegde stembiljetten voor de gemeenteraad en deze voor de provincieraad.

Burgemeester Wieland De Meyer bevestigt alvast dat hij gisteren werd opgebeld door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, met de vraag om alle informatie ter beschikking te stellen over het personeel en de vrijwilligers die in de stembureaus aanwezig waren. “Het is overduidelijk dat het hier opnieuw om een pesterij gaat waarbij ons personeel geviseerd wordt”, aldus de burgemeester, “de hoeveelste is dit ondertussen al ?”

Jef Huyghe zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar. N-VA bevestigt bij monde van lijsttrekker Ivo Fonteyne niets met deze klacht te maken te hebben.

De Raad heeft nu 35 dagen de tijd om te beslissen. Zolang er geen beslissing is, kan de installatie van de nieuwe gemeenteraad niet plaatsvinden. Het is zo goed als uitgesloten dat deze klacht mogelijks nog invloed kan hebben op de zetelverdeling, want er was bij de toewijzing van de laatste zetel geen nipt verschil.