Onverwachte schepenwissel in Lichtervelde: Steven Kindt volgt Jos Goethals op

Jos Goethals (CD&V) stopt eind dit jaar als schepen. Hij wordt opgevolgd door CD&V afdelingsvoorzitter Steven Kindt. De beslissing van Jos Goethals komt eerder onverwacht.

Jos Goethals (65) was 22 jaar onafgebroken schepen. Voor burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn was het ontslag van Jos Goethals niet echt een verrassing. “Jos had al eerder te verstaan gegeven dat hij de legislatuur niet zou uitdoen als schepen”, vertelt de burgemeester.

“Al was daar niet echt een datum op gekleefd. Vorige week liet Jos weten dat hij vanaf 1 januari volgend jaar de fakkel wil doorgeven. Hij stopt dan omdat hij zijn opvolger de kans wil geven om zich nog twee jaar in te werken tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De beslissing om zijn opvolger nog twee jaar de kans te geven zich in te werken verdient alle respect.”

Gemeenteraadslid Hans Delameilleure was eerste opvolger voor het schepenambt, maar bedankte voor de eer. Delameilleure was immers eerder ook al jarenlang schepen en heeft al een tijd geen zin meer in een schepenambt. Daardoor wordt tweede opvolger Steven Kindt (34) vanaf januari lid van het schepencollege. Steven Kindt is voorzitter van CD&V Lichtervelde en is ook gemeenteraadslid. Jos Goethals zal de resterende twee jaar van de legislatuur afwerken als raadslid. Over de verdeling van de bevoegdheden na de intrede van Steven Kindt in het college is nog niets beslist.