Nu al ingrijpen of nog even wachten? Dit ligt op de tafel van het Overlegcomité

Fors verstrengen vlak voor Kerstmis of toch nog even de omikronkat uit de boom kijken? Dat is de centrale vraag van het Overlegcomité van woensdagmiddag. Om 14 uur verzamelen de federale topministers en vertegenwoordigers van de deelstaten opnieuw. Het advies van de expertengroep biedt een ruime waaier aan omikronmaatregelen.

Nu stevig doorpakken om de opmars van de omikronvariant tegen te gaan? Of nog heel even afwachten en kijken hoe groot de vijfde golf dreigt te worden? Het Overlegcomité staat opnieuw voor een moeilijke keuze, en dat amper drie dagen voor Kerstmis. Een algemene lockdown zoals de Nederlanders vorig weekend kregen, komt er op dit moment nog zeker niet. Maar het debat over hoe streng op heel korte termijn moet ingegrepen worden, belooft pittig te worden.

Twee opties

Het standpunt van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is duidelijk: we moeten zo snel mogelijk zo hard mogelijk ingrijpen. Met het oog op de heropening van de scholen na de kerstvakantie moeten we volgens minister Vandenbroucke ‘het zekere voor het onzekere’ nemen.

Het – alweer – uitgelekte advies van de expertengroep Gems en het daarop gebaseerde rapport van coronacommissaris Pedro Facon leggen twee duidelijke pistes op tafel. Ofwel worden de bestaande maatregelen lichtjes aangescherpt, met een zwaarder pakket aan omikronregels achter de hand als de storm te hevig wordt. Ofwel gaat de handrem onmiddellijk op in de hoop de echt hevige storm te kunnen vermijden.

De voorkeur lijkt uit te gaan naar de eerste piste: een alerte houding en de nodige voorbereidingen om snel te schakelen. Een omikronschakelaar zou op die manier snel kunnen worden aangetikt zodra de besmettingen (te) snel weer stijgen. Vandaag blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen nog dalen, maar in de schaduw van delta loert de veel besmettelijkere omikronvariant. Die laatste was begin deze week al goed voor zeker een vijfde van de nieuwe gevallen. Verwacht wordt dat omikron tussen kerst en nieuw de bovenhand haalt. Vanaf dat moment zouden de besmettingscurves weer de hoogte in gaan.

Vooral mikken op evenementen

Welke concrete maatregelen er komen, zal pas na het Overlegcomité duidelijk zijn. Maar de brede waaier die de Gems en Facon dinsdag voorstelden, biedt wel wat mogelijkheden. Zo legt het advies onder meer de bubbel voor de feestdagen opnieuw op tafel, waarbij samenkomsten in privésfeer beperkt zouden worden tot maximaal drie verschillende huishoudens. Verder komt ook de horeca – nog vroeger sluiten dan 23 uur of een alcoholverbod vanaf 20 uur – en de evenementen duidelijk in beeld. Zowel voor de binnenevenementen – denk aan cultuur en bioscoop – als de buitenevents – reken daar de voetbalwedstrijden maar bij – zouden best verder beperkt worden.

De bubbels en de horeca lijken voor de politiek alvast een no go. Niemand wil zich vlak voor de feestdagen op dat vlak te scherp opstellen. Voor evenementen liggen de kaarten anders. Op sporten zonder publiek na dreigt een algemene stopzetting van elk event, zowel indoor als outdoor. Andere, kleinere aanscherpingen zoals een beperking van de bezetting op trein, tram en bus, nog strenger zijn op vlak van telewerk en het grijpen naar FFP2-maskers komen eveneens ter sprake.

Hoe dan ook wordt het opnieuw balanceren voor het Overlegcomité. Het veelbesproken draagvlak voor strenge maatregelen is er de jongste weken niet meteen veel groter op geworden. Aan de andere kant hebben vorige coronagolven én buitenlandse voorbeelden al aangetoond hoe snel het kan gaan. Afspraak om 14 uur in het Brusselse Egmontpaleis voor alweer een belangrijke vergadering. Dat het niet het laatste Overlegcomité zal zijn, is nu al zeker.