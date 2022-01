Nieuwe Brugse toerismeschepen Mieke Hoste: “Ik zal mijn eigen accenten leggen”

Met Mieke Hoste (Vooruit) treedt een ‘rebelse meid’ opnieuw toe tot het stadsbestuur. Zij volgde op 1 januari Philip Pierins op als toerismeschepen. De relance van het toerisme wordt haar grote uitdaging. “Ik wil een overlegplatform creëren met alle toeristische actoren”, kondigt ze aan.

“Ik heb in de vorige legislatuur, toen ik van begin 2013 tot eind 2018 schepen van Leefmilieu, Dierenwelzijn, Zeebrugge, Toeristische en Culturele Organisaties was, een harde leerschool betaald”, bekent Mieke Hoste (59).

“Ik had in oktober 2012 voor het eerst deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen en rijfde 1.430 voorkeursstemmen binnen. Die onverwachte score gaf mij meteen recht op een schepenzitje, terwijl ik enkel gehoopt had om raadslid te worden. Ik had de vierde meeste stemmen van de SP.A-kandidaten. Maar voordat ik wist hoe je een meerjarenplan moest opstellen, waren de budgetten verdeeld.”

“Bijgevolg kon ik niet alles realiseren wat ik wenste. Maar ik ben er trots op dat ik op het departement Leefmilieu zes jaar lang aan een Brugs Klimaatplan getimmerd heb en de eerste krijtlijnen uittekende van hetgeen deze bewindsploeg op dat vlak realiseert. Ook inzake dierenwelzijn.”

Katholiek gezin

Dat Mieke Hoste een socialistisch schepen zou worden, stond niet in de sterren geschreven. “Ik groeide op als vijfde in een katholiek landbouwersgezin met negen kinderen in Sint-Pieters-op-den-Dijk. Als tiener was ik een rebelse meid, die op school een hobbelig parcours reed. Pas toen ik mijn hoger diploma voor maatschappelijk werk behaald had, bekende ik aan mijn ouders dat ik les gevolgd had in het door hen vervloekte gemeenschapsonderwijs.”

“Aan de Sociale School in Kortrijk werd ik politiek actief, op mijn 19de lid van de SP.A. Ongetwijfeld kiemde mijn maatschappelijk engagement al tijdens mijn twee laatste humaniorajaren, toen ik in Saint-André klastitularis was”, verduidelijkt Mieke.

Vijftien jaar lang hield Mieke Hoste zich afzijdig van de politiek en wees ze vragen van de SP.A om op de lijst te staan af. “Ik had het te druk met mijn crèche Pietje Pek en met de opvoeding van onze drie kinderen. Want mijn man Dany Gryson was wegens zijn werk bij Cactus en later Dranouter vaak ‘s avonds weg”, zegt ze.

Niet meelopen

In 2012 kon Mieke Hoste niet langer aan de lokroep van de politiek weerstaan. Maar na zes jaar schepen onder burgemeester Renaat Landuyt verdween ze opnieuw in de coulissen. “SP.A verloor zetels en had dus recht op minder schepenen. De partij sloot een compromis: Philip Pierins werd toerismeschepen en moest na drie jaar de fakkel aan mij doorgeven. Het waren drie vervelende jaren, ik had nochtans 1.661 voorkeursstemmen, 37 meer dan Philip. Nu ben ik uiteraard blij dat ik opnieuw kan deelnemen aan het stadsbestuur. Al liggen de grote lijnen al vast sinds het bestuursakkoord van begin 2019.”

“Ik heb de voorbije weken niet kunnen meelopen met Philip, om mij vertrouwd te maken met de toeristische dienst. Corona was het excuus. Toerisme is mij niet volledig vreemd, gezien ik in de vorige legislatuur de toeristische organisaties onder mijn bevoegdheid had en geregeld met Toerisme Brugge vergaderde. Ik zal de komende drie jaar toch proberen mijn eigen accenten te leggen.”

“De prioriteit wordt natuurlijk de relance van het toerisme. Om dat vloeiender te laten verlopen wil ik een overlegplatform creëren, waarin alle toeristische spelers op vertegenwoordigd zijn. Niet alleen de hotels, ook de musea en de private attracties. Er is meer informatie-overdracht nodig, de ene sector kan de andere bevruchten.”

“Persoonlijk vind ik dat het toeristisch bezoekerscentrum beter kan functioneren dan het nu doet. We moeten het klaarstomen voor het toerisme van de toekomst. Daarin wordt beleving centraal. Toeristische info halen de bezoekers van het internet en ze boeken hun hotel online. De ideale locatie is niet de Markt, maar het museumkwartier, in de buurt van onze toekomstige expohal BRUSK.”

Cruisetoerisme

“Over het cruisetoerisme heb ik gemengde gevoelens. Dat is niet duurzaam. En toch verdient een toeristische stad zijn strepen als er cruisetoeristen arriveren. Het is dansen op een slappe koord om een goed evenwicht vinden. Hoe dan ook, moeten we vooral inzetten op meerdaagse verblijven en de promotie van de kalme periodes. Daarom vind ik het spijtig dat het Brugs Bierfestival naar april verhuisd is. Hopelijk slechts eenmalig”, aldus Mieke Hoste.

Dat de rebelse meid nog niet verdwenen is, blijkt uit twee feiten. Mieke Hoste ligt mee aan de basis van de actiegroep tegen de komst van betonbedrijf Top-Mix: “Dudzele mag geen tweede Doel, een onleefbaar dorp, worden!”

En ze kant zich tegen de vraag van asfaltbedrijf Madou uit de Pathoekeweg om al om 5 uur ‘s morgens en, indien nodig vroeger, zijn activiteiten te mogen starten: “Beseffen ze niet dat zij de nachtrust van de buurt zullen verstoren? Er zijn grenzen aan de economische groei, ik wil mijn kleinkinderen een leefbare stad nalaten.”