Nieuwe bestuursploeg Blankenberge schrapt plannen voor cultuurcentrum en gaat voor opwaardering casinosite

De nieuwe bestuursploeg in Blankenberge gaat opnieuw voluit voor een ondergrondse parking op de Grote Markt en wil vanaf 2025 de volledige casinosite opwaarderen. De plannen voor de verbouwingswerken aan het stadhuis en een nieuw cultuurcentrum worden voorlopig opgeborgen.

Uit het meerjarenplan 2022-2025 blijkt onder meer dat het casino grondig vernieuwd wordt. “De eerste stappen worden gezet om vanaf 2025 een hedendaags cultuurcentrum met theaterzaal, multifunctionele ruimtes, feestzaal en casino te realiseren. Ook buiten zal de site opgewaardeerd worden, door in te zetten op vergroening en extra ruimte aan de kant van de Casinostraat. De King Beach wordt in samenwerking met de concessiehouders verfraaid”, klinkt het.

Ondergrondse parking

De volledige site van het casino zal dus vanaf 2025 een transformatie ondergaan en samen met de King Beach één samenhangend geheel vormen. Het bestuur wil daarbij de publiek toegankelijke functies zoveel mogelijk in handen van de stad houden. Daarnaast kiest het opnieuw voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt. De omringende straten en het plein zelf worden volledig verkeersluw gemaakt. Het bestuur wil ook inzetten op deelmobiliteit en fietsinfrastructuur. “Daarnaast worden vergroening en beleving belangrijke speerpunten bij de heraanleg”, klinkt het. Ook de locatie van de huidige tramhalte in de buurt zal herbekeken worden.

De stad dreigt drie miljoen euro subsidies te verliezen

Een uitgebreide verbouwing van het stadhuis komt er voorlopig niet, al krijgen de administratieve diensten over enkele jaren wel een nieuw onderkomen in het Huis van de Blankenbergenaar, een nieuwbouwproject op de site rond het Sociaal Huis. Of het jeugdhuis daar ook blijft, wordt nog bekeken. Op kortere termijn komt er een nieuw kaartershuisje in het park achter het stadhuis. Het recyclagepark verhuist tegen 2024 naar een nieuwe site vlak naast de nieuwe industriezone in Uitkerke.

Vlak naast de sportsite en het dienstencentrum De Bollaard wil het bestuur dan weer werk maken van een nieuw woonzorgcentrum. “Tegen 2023 moet een uitvoerbaar plan voorliggen om de werken in een volgende legislatuur te kunnen opstarten”, klinkt het. Het is ook de bedoeling om de sociale functie van De Bollaard in die nieuwe site te integreren. Met de lancering van een mobiele stadsapp wil het lokaal bestuur tot slot inzetten op meer burgerparticipatie.

Nattevingerwerk

De oppositie heeft gemengde gevoelens bij het meerjarenplan van de nieuwe beleidsploeg. “Enerzijds zien we dat heel wat plannen worden doorgezet, anderzijds zijn we bezorgd over de besparingen op sociaal vlak en het doorschuiven van gevoelige dossiers. Zowel voor de ondergrondse parking als voor de strekdam is immers geen budget voorzien”, klinkt het bij CD&V.

Daphné Dumery van N-VA vreest dat er opnieuw belangrijke subsidies verloren gaan. “Door de realisatie van het nieuwe cultuurcentrum stop te zetten, dreigt de stad drie miljoen euro subsidies te verliezen. Dat is opnieuw morsen met verkregen fondsen zoals met het dossier rond de Grote Markt. Ook maken we ons ernstig zorgen over de wijze waarop met grote getallen wordt gegoocheld. Door onverklaarbare verschuivingen, het opsplitsen van bedragen over verschillende jaren, het nattevingerwerk van ramingen probeert dit bestuur de cijfers ‘te doen kloppen’. Zo is de geraamde waarde van de grond van het zwembad plots op onverklaarbare wijze met 5 miljoen euro gestegen”, klinkt het.