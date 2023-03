Nieuwe ambassadeur Monaco bezoekt Oostende: “We zijn gelijkaardige steden”

Op het stadhuis werd Frédéric Labarrère, ambassadeur van Monaco, ontvangen. Hij kreeg een rondleiding in de stad. “We zijn gelijkaardige steden”, luidde het bij de ambassadeur en de burgemeester.

“Het is mijn eerste bezoek aan een Belgische stad. Dat moest Oostende zijn, want Monaco en Oostende zijn al verbroederd sinds 1958. Een verbroedering die toen startte rond vrede in de wereld. Het is actueler dan ooit”, sprak de ambassadeur.

Beide kuststeden die veel volk lokken en havens hebben

“Onze steden zijn gelijkaardig. Het zijn beide kuststeden die veel volk lokken en havens hebben. We onderzoeken of er in de toekomst meer kan gedaan worden rond een samenwerking.”

Hij herinnerde aan het bezoek van Prins Albert II aan Oostende in 2008 en zag ook het plaket van de jumelage uit 1958. De ambassadeur werd begeleid door stadsambtenaren en de Oostendse Rosette Porta, ere consul-generaal en al jaren begaan met de band van Oostende met Monaco. Op het stadhuis werden geschenken uitgewisseld en tekende de ambassadeur het Gulden Boek, gesierd met een tekening van Bart Simoens. Als geschenk kreeg hij trouwens dat ook als kunstwerk mee. Het gezelschap bezocht nadien aanplantingen van helmgras op Raversijde, de Onze-Lieve Vrouwkerk in Mariakerke, de Venetiaanse Gaanderijen, het borstbeeld van Prinses Grace aan het Kursaal, de Oosteroever, de werkplaats O.666 en sloten af met zicht op de stad in het Fort Napoleon.

Gemeenschappelijke uitdagingen

Het bezoek was bijzonder en de gast werd dan ook met het nodige protocol ontvangen. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld): “We willen in de toekomst meer samenwerken want er zijn veel gelijkenissen. Er zijn ook gemeenschappelijke uitdagingen zoals het klimaat, energie, afvalverwerking, plaatsen waar mensen op een heel korte termijn samenkomen.”