Wouter De Vriendt geen kandidaat-voorzitter bij Groen: “Focus op job als fractieleider in Kamer”

Wouter De Vriendt is geen kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen als voorzitter van Groen. De Oostendenaar is momenteel fractieleider in de Kamer en heeft een kandidatuur even overwogen.

Nog tot dinsdag 17 uur kunnen duo’s hun kandidatuur indienen om Meyrem Almaci en Dany Neudt op te volgen als roergangers van Groen.

Wouter De Vriendt zal dat alvast niet doen. De naam van de ervaren Oostendse politicus werd de voorbije weken veelvuldig geciteerd, maar hij zal de stap niet zetten, zegt hij op de website van Focus/WTV. “Dat is een positieve keuze. De steun en de aanmoedigingen heb ik erg gewaardeerd, daarom heb ik het ook overwogen.”

“Ik ben echter nog maar pas fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer en werk enorm graag samen met ons team van parlementsleden en onze ministers. Ik hou ervan om de dingen af te maken waaraan ik begonnen ben. Als fractieleider zal ik hoe dan ook mee engagement opnemen voor een sterkere groene partij, in lijn met de successen uit het buitenland.”