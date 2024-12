Wordt Bart Dhondt nieuwe voorzitter van Groen? Leden kunnen vandaag en morgen opnieuw hun stem uitbrengen

De leden van Groen kunnen tussen woensdagochtend en donderdagmiddag hun keuze uitbrengen in de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen. De leden hebben nog de keuze tussen Bart Dhondt en Bright Adiyia. Normaal gezien is donderdagnamiddag bekend wie de nieuwe partijvoorzitter wordt.

In de eerste ronde haalde voormalig Brussels schepen Bart Dhondt 49,1 procent van de stemmen en de 35-jarige Bright Adiyia uit Hasselt kwam uit op 28,3 procent. Celia Groothedde haalde 20,3 procent en viel af.

Geen meerderheid

Omdat geen van de kandidaten een meerderheid haalde, was een tweede ronde nodig. De leden kunnen opnieuw stemmen van woensdagochtend tot donderdagmiddag. In principe weten we dus donderdagnamiddag wie covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji opvolgt aan het stuur van de partij. Indien nodig – wanneer geen van beide kandidaten een meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt – volgt vrijdag nog een derde stemronde.

Bright Adiyia uit Hasselt is een gewezen kabinetsmedwerker van Petra De Sutter en stelde zich kandidaat samen met Tina Schuermans, gemeenteraadslid uit Anderlecht. Bart Dhondt is uittredend schepen in de stad Brussel. Hij vormt een duo met Natacha Waldmann, in de afgelopen legislatuur schepen in Oostende. De tandem Dhondt-Waldmann kreeg de steun van veel partijkopstukken, onder wie Petra De Sutter.