Wilfried Vandaele (N-VA) wordt West-Vlaamse lijstduwer voor het Vlaams parlement

In juni 2024 komen er weer verkiezingen voor het Vlaams parlement. Huidig fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams parlement Wilfried Vandaele heeft besloten dat hij de West-Vlaamse lijst zal duwen.

Door de plaats van lijstduwer in te nemen, geeft Vandaele aan dat hij zich de komende jaren volop wil toeleggen op het burgemeesterschap in De Haan. Vandaele was 15 jaar provincieraadslid en zal ook 15 jaar in het Vlaams parlement hebben gezeteld. In de tweede zittingsperiode werd hij ondervoorzitter en na de verkiezingen van 2019 was hij zelfs enkele maanden voorzitter van het Vlaams parlement. De ministers van de regering Jambon legden in zijn handen de eed af. Daarna vroeg N-VA-voorzitter Bart De Wever hem of hij fractievoorzitter wou worden

Vandaele: “Ik heb dat aanvaard op voorwaarde dat het tijdelijk zou zijn, maar uiteindelijk ben ik het gebleven. De N-VA-fractie in het Vlaams parlement is met 35 parlementsleden de grootste van het land. Reken daarbij de medewerkers en het gaat alles samen toch om een bedrijfje van 90 mensen. Het waren drukke jaren, maar ik heb op een aantal dossiers toch mijn stempel kunnen drukken en ‘in Brussel’ ook veel kunnen doen voor mijn gemeente”, klinkt het.