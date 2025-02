“Wil de vrijheid om de regering te controleren”: Jean-Marie Dedecker verlaat N-VA-Kamerfractie en zetelt voortaan weer volledig onafhankelijk

Nu de nieuwe regering aantreedt, verlaat Jean-Marie Dedecker de N-VA-fractie in de Kamer. Dat was hoe dan ook de afspraak, en Dedecker wil “de vrijheid om de regering te controleren”, zegt hij.

Dedecker trok in juni de West-Vlaamse N-VA-lijst voor de Kamer, maar heeft geen lidkaart van de partij en bleef ook onafhankelijk verkozen in het parlement. Wel maakte hij deel uit van de fractie van N-VA-parlementsleden. De fractie had op die manier meer middelen en mensen ter beschikking.

Het is volgens de partij en Dedecker wel altijd de afspraak geweest dat Dedecker de fractie zou verlaten eens de nieuwe federale regering aantrad. Dat is nu gebeurd, en dus zal Dedecker weer volledig onafhankelijk in de Kamer zetelen. “Ik wil de vrijheid om de regering en de zottigheden van Frank Vandenbroucke te controleren”, zegt hij daar zelf over.

Vragen

Dedecker kan nu ook opnieuw naar believen vragen stellen tijdens het vragenuurtje op donderdag. De N-VA-fractie mag er twee per week stellen, Dedecker kan als onafhankelijke elke week een vraag indienen.

Jean-Marie Dedecker is het niet eens met de invoering van een meerwaardebelasting door de nieuwe regering en zal daar ook “zijn gedacht over zeggen”, maar hij is niet tegen het regeerakkoord gekant. “Ik zal het regeerakkoord goedkeuren”, zegt hij. Een meerderheid van de Kamerleden moet donderdag het vertrouwen geven aan de regering-De Wever.

De N-VA-fractie telt nu nog 23 leden. De partij blijft daarmee wel de grootste in de Kamer.