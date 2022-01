West-Vlamingen Stephanie D’Hose en Jasper Pillen zijn nieuwe ondervoorzitters van Open VLD

Voorzitter Egbert Lachaert heeft zaterdag op de digitale nieuwjaarsreceptie van Open VLD een vernieuwingsoperatie ‘Liberaal Vuur’ binnen de partij gelanceerd. Tegelijk stelde hij ook twee nieuwe ondervoorzitters voor: senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose en kamerlid Jasper Pillen, die de vernieuwing zullen trekken. Stephanie heeft roots in Roeselare, Jasper is schepen in Brugge.

“We schuiven twee nieuwe ondervoorzitters naar voren die de Operatie Liberaal Vuur mee zullen trekken en mij zullen ondersteunen. Stephanie D’Hose en Jasper Pillen hebben beiden als jong parlementslid op korte tijd een indrukwekkend traject afgelegd. Zij staan voor de verjonging die we binnen de partij willen doorvoeren”, lichtte Lachaert toe.

D’Hose en Pillen nemen het ondervoorzitterschap over van premier Alexander De Croo: “Met veel plezier sta ik deze rol af aan Stephanie en Jasper. Zij gaan dat schitterend doen”.

Stephanie D’Hose, sinds 2020 Senaatsvoorzitter, begon haar politieke carrière als voorzitter van Jong VLD Roeselare en is sindsdien aan een blitzcarrière bezig in de nationale politiek. Met dank aan haar ouders en de Roeselaarse spirit, klonk het toen in onze krant.

Stephanie (39) is de dochter van Walter D’Hose en Leentje Froyman. Haar vader, een Oost-Vlaming, werd verliefd en bleef hier plakken. Ze groeide op in Pittem en later verhuisden ze naar Roeselare, waar Stephanie school liep in de toenmalige Grauwe Zusters, het huidige VISO.

Ondertussen is Stephanie blijven hangen in Gent. In 2007 werd ze door de eerste schepen van Haven en Innovatie gevraagd om op zijn kabinet te komen werken. Toen die Vlaams volksvertegenwoordiger werd, volgde ze hem als medewerker.

Senaatsvoorzitter

In 2012 zetten ze dan zelf de stap naar de actieve politiek. Het leverde haar een zitje op in de Gentse gemeenteraad. Twee jaar later scoorde ze ook op de vijfde plaats van de Kamerlijst. Dat jaar werd ze ook adjunct-kabinetschef van minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz. In 2018 werd ze voor haar werk beloond met een zitje als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Vorig jaar werd ze verkozen als Vlaams Parlementslid en in 2020 schopt ze het dus tot Senaatsvoorzitter.

Schepen van Onderwijs

Jasper Pillen (37) legde eind juni van vorig jaar de eed af als nieuwe schepen voor Burgerzaken en Onderwijs. Hij volgde zijn partijgenote Ann Soete in die functie op. Jasper is licentiaat rechten en sinds 2003 lid van Open VLD. Hij werd in 2013 gemeenteraadslid, was jarenlang woordvoerder van MR-ministers en is sinds oktober 2020 Kamerlid, als opvolger van Vincent Van Quickenborne, die minister werd.

Jasper is gehuwd met Celine en heeft twee zoontjes: Victor en Arthur.