West-Vlaanderen heeft geen enkele federale minister, Melissa Depraetere blijft in Vlaamse regering

De federale ministerposten zijn verdeeld. Opmerkelijk: er zit geen enkele West-Vlaamse minister in de nieuwe federale regering. De naam van Melissa Depraetere (Vooruit) ging even over de tongen, maar Depraetere blijft dus gewoon op post in de Vlaamse regering.

Haar Vooruit-collega uit Kortrijk, Axel Weydts, werd dan weer even getipt als minister van Defensie, maar die post gaat naar Theo Francken.