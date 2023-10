West-Vlaamse socialisten blijven partijvoorzitter Conner Rousseau steunen: “Hij heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen en excuses aangeboden”

De West-Vlaamse socialisten blijven hun partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) steunen na diens mogelijk racistische uitspraken. “Hij heeft een domme uitspraak gedaan en dat kan iedereen overkomen. Maar het belangrijkste voor ons is dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn excuses heeft aangeboden”, stelt Melissa Depraetere, fractieleider voor het federaal parlement.

Begin september zou Conner Rousseau, partijvoorzitter van Vooruit, in zijn stamcafé in Sint-Niklaas ‘s ochtends vroeg enkele mogelijk racistische uitspraken gedaan hebben tegen de aanwezige politieagenten. Rousseau lichtte donderdagavond toe dat het ging over uitspraken tegen de Roma-gemeenschap en beschouwde het als ‘zattemansklap’. Daarvan werd een pv opgesteld, dat nu onderzocht wordt door het parket. Volgens Het Laatste Nieuws zou Conner het hebben gehad over ‘bruin mannen, die moeten aangepakt worden met een matrak’.

“Het was correct en ook nodig om excuses aan te bieden, maar nu moeten we terug naar de orde van de dag en de inhoud van de politiek”

Op diezelfde persconferentie bood Rousseau zijn verontschuldigingen aan. Broodnodig, volgens Pablo Annys, schepen in Brugge. “Het was correct en nodig om excuses aan te bieden. Nu kunnen we weer over naar de orde van de dag. Het is een belangrijk jaar en we moeten terug naar de essentie van de politiek, namelijk de inhoud.”

Vlaams parlementslid Maxim Veys uit Kortrijk sluit zich daarbij aan. “De voorzitter heeft ons gisteren geïnformeerd en hij heeft zich geëxcuseerd. Het is tijd om dit af te sluiten en vooruit te gaan.”

Openheid

“Iedereen binnen onze partij staat nog altijd achter Conner”, stelt fractieleider voor het federaal parlement Melissa Depraetere uit Harelbeke. “Hij heeft natuurlijk wel een heel domme uitspraak gedaan. Het was voor veel mensen binnen onze partij en ook voor mezelf belangrijk dat hij hierover open communiceerde, zich distantieerde van die uitspraken en er ook voor excuseerde. Dat heeft hij dan ook zeker gedaan.”

“Als je iets stoms zegt of doet – en dat kan iedereen overkomen, ook de partijvoorzitters – dan verwacht ik dat je je verantwoordelijkheid opneemt en mijn inziens is dat hier gebeurd. Volgens mij zal er zeker nog de komende dagen over gediscussieerd worden. Het onderzoek loopt nog en daarna kunnen we dit hopelijk afsluiten.”

“Voor heel wat mensen binnen onze partij was het belangrijk dat Rousseau hierover open communiceerde, zich distantieerde en ook verontschuldigde”

“Op het partijbureau dat voorafging aan de persconferentie hebben we al onze vragen in openheid aan de voorzitter kunnen stellen. Daar heb ik respect voor. Daarmee is voor mij het hoofdstuk afgesloten. Er ligt nog veel werk op de plank, in mijn gemeente, in het parlement en in de partij voor het komende jaar. Daar wil ik als team mee verder aan de slag gaan”, zegt Steve Vandenberghe, Vlaams parlementslid en burgemeester van Bredene.

Niet onvergeefbaar

“Wat Conner heeft gedaan in een zatte bui op café is stom, daar is geen twijfel over en dat beseft hij ook. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet kunnen vergeven”, stelt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde bij de provincie West-Vlaanderen. “De excuses waren oprecht en Conner beseft volop dat hij in de fout ging. Ik hoop dat we in een wereld leven, waar clementie nog een plaats heeft. Als iemand een fout maakt en zich daar oprecht voor verontschuldigt en aangeeft dat die fout niet meer zal gebeuren, dan moeten we dit absoluut kunnen pardonneren. De uitspraken kunnen natuurlijk niet door de beugel, maar dat wil niet zeggen dat we direct moeten overgaan tot executie. Het was een misstap en nu moeten we vooruit.”

Gewezen SP.A-politicus Johan Vande Lanotte wenst niet te reageren. Het advocatenbureau waarvoor Vande Lanotte werkt, vertegenwoordigt immers Conner Rousseau. Ook John Crombez, gewezen SP.A-voorzitter en de man die Rousseau lanceerde, onthoudt zich liever van commentaar “omdat hij er niks van gezien heeft”.