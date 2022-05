West-Vlaamse politici en ondernemers ontmoeten elkaar in Brussel: “We moeten de krachten bundelen”

Vandaag ontmoeten West-Vlaamse ondernemers álle West-Vlaamse parlementsleden in Brussel. De tweede editie van #WijZijnWestVlaanderen is een initiatief van Voka en Unizo West-Vlaanderen en wil de politiek dichter bij de West-Vlaamse economie brengen.

De topontmoeting, die plaatsvindt in de iconische locatie De Warande, kent zijn verloop in onzekere en uitdagende tijden voor ondernemers. “Hoge inflatie, stijgende grondstof-, loon- en energiekosten en aanhoudende toeleveringsproblemen”, duidt Bert Mons, algemeen directeur van Voka.

“En last but not least: de ongeziene arbeidsmarktkrapte die zich uitzonderlijk hard laat voelen in West-Vlaanderen. Hoog tijd om – twee jaar voor de volgende verkiezingen – achterom te kijken naar wat al werd verwezenlijkt, en vooral vooruit te blikken op beslissingen die ervoor moeten zorgen dat onze (West-)Vlaamse economie alsnog structureel wordt versterkt.”

Wake-upcall

Met dit initiatief willen de West-Vlaamse ondernemersorganisaties ook een duidelijk statement maken. “Het is cruciaal om werk te maken van de vele uitdagingen in de regio en daarvoor de krachten te bundelen. De weg vooruit is een weg die we samen moeten afleggen: ondernemers en politici, over partijgrenzen heen.”

Bert Mons omschrijft de samenkomst ook als eens stevig appel. “Aan onze politici: bijt door, doe jullie best. Want dit gaat over het welzijn en de welvaart van álle West-Vlamingen. Wij hebben de indruk dat ze alles wat op hun beloop laten. Daarom is deze ontmoeting ook een wake-up call.”

“Ook op infrastructureel vlak zijn er nog enkele harde noten om kraken. Denk maar aan de tweede zeesluis en vooral het Ventilusdossier. Daar willen we zo snel mogelijk een doorbraak in zien, met een consensus waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.”