‘Vreemde Vlaming’ Maaike De Vreese stelt boek voor tussen de frietkoten op de Markt in Brugge

Op zondag 21 januari om 16 uur zal Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) tussen de twee frietkoten op de Markt haar boek ‘Vreemde Vlamingen’ voorstellen en een frietje bakken. Samen met co-auteur Nadia Sminate formuleert de Brugse naar aanloop van de parlementsverkiezingen tien vernieuwende voorstellen rond inburgering en integratie.

De Brugse Maaike De Vreese zetelt als Vlaams Parlementslid in de commissies Gelijke Kansen & Inburgering, Justitie en Economie & Werk. Voor de verkiezingen van 2024 verhuist ze naar de Kamerlijst, waar ze in onze provincie de tweede plaats bekleedt, na lijsttrekker Jean-Marie Dedecker. Ze is tevens voor N-VA lijsttrekker voor de Brugse gemeenteraadsverkiezingen.

Dada

Asiel en migratie zijn altijd al haar dada geweest. Deze criminologe startte haar carrière in 2008 bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze ondersteunde als expert de politie- en inspectiediensten bij operationele acties rond illegale tewerkstelling, mensenhandel en -smokkel. In 2014 startte Maaike op het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken als adviseur, waar ze onder meer bevoegd is voor het terugkeerbeleid, de aanpak van de transmigratieproblematiek en aan veiligheid gerelateerde dossiers.

Nu is er het boek ‘Vreemde Vlamingen’, dat Maaike samen met Nadia Sminate uit Londerzeel schreef. Deze romaniste is ook Vlaams Parlementslid, maar heeft ook ervaring met lokaal besturen als burgemeester en schepen van Londerzeel (2014-2018). Nadia is onder meer actief in de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen & Inburgering. Voor haar politieke loopbaan werkte ze als taalleerkracht voor nieuwkomers in een Brussels Centrum voor Volwassenenonderwijs. Ze is kind uit een gemengd huwelijk met een Vlaamse moeder en Marokkaanse vader.

Meet & greet

Het boek wordt aan de frietkoten op de Markt in Brugge via een ‘meet & greet’ voorgesteld. Een vreemde keuze? Maaike De Vreese: “Voor ons een evidentie dat de twee groene kotjes voor onze prachtige door Unesco beschermde Belfort typisch Vlaamse frietjes verkopen. Veel bezoekers en nieuwkomers denken wellicht, vreemde jongens, die Vlamingen! We spreken af aan het links frietkotje. Nadia en ik zullen er ook een frietje bakken…”

“De krachtlijnen van het boek? Hoe maken we van Vlaanderen een geïntegreerde samenleving? Welke drempels ervaren inburgeraars? Waarom zijn er nieuwkomers die onze waarden en normen omarmen en anderen die ervoor kiezen om buiten onze Vlaamse maatschappij te leven? Welke stappen heeft Vlaanderen in dit verhaal ondernomen en welke dienen nog genomen te worden?”

Tien voorstellen

“Met andere woorden, we kijken kritisch naar het beleid, analyseren en evalueren. Maar vooral, we nemen de handschoen op. We formuleren tien vernieuwende en doortastende voorstellen rond inburgering en integratie om het debat te voeden. Maatregelen gebaseerd op onze jarenlange ervaring, die de samenleving en het samenleven in Vlaanderen ten goede zullen komen.”

“Dit boek gaat over het Vlaanderen van vandaag en nog meer over het Vlaanderen van morgen. Over hoe een verhaal van rechten en plichten, van gemeenschapsvorming en burgerschap, een belangrijke hoeksteen is om van integratie een succesverhaal te maken. Welke die voorstellen zijn? Kom zondag luisteren”, aldus Maaike De Vreese.