Vooruit-boegbeeld Melissa Depraetere viert Dag van de Arbeid in Harelbeke: “de regering moet en zal werk maken van koopkracht en energie”

Leden en sympathisanten verzamelden zondagvoormiddag aan de Harelbeekse leieboorden voor de traditionele 1 meiviering. Vooral de aanwezigheid van politica en West-Vlaams boegbeeld Melissa Depraetere werd erg op prijs gesteld. “Deze dag is relevanter dan ooit, een dag waarop we allen samen onze stem moeten laten horen”, klonk het resoluut.

Rode vlaggen, strijdvaardige slogans en leden van allerlei socialistische strekkingen die ontelbare bijeenkomsten en activiteiten organiseren. 1 mei, de Dag van de Arbeid, is traditioneel gezien de dag waarop in Vlaanderen vooral Vooruit haar aanwezigheid laat opmerken. Zo ook in Harelbeke waar meer dan honderd leden van verschillende afdelingen er verzamelden voor enkele toespraken, een wandeling en een familienamiddag.

Koopkracht en energie, het zijn de termen die anno 2022 bijna systematisch naar voren worden geschoven. “Terwijl de gemiddelde Vlaming maandelijks moet tellen en rekenen om enkel en alleen nog maar de energiefactuur te kunnen betalen, blijven de grote vermogens nog steeds buiten schot. De regering moet en zal hier werk van maken!”

De toespraak van Melissa Depraetere kon meteen op de nodige aanmoedigingen rekenen. “Daarnaast kan er, met Vooruit in de regering, geen sprake zijn van het afschaffen van de verlaging op het btw-tarief en het stopzetten van het sociaal tarief voor de meest kwetsbaren uit de maatschappij. In september lopen deze maatregelen op hun einde maar die zullen, mede onder onze impuls, verlengd worden. Het zou te gek zijn om in dergelijke tijden en aan de vooravond van het najaar, mensen via de energiefactuur de dieperik in te duwen.”

De 1 meiviering is niet alleen een traditioneel maar eveneens een historisch gebeuren. Op de vraag of dit in de 21ste eeuw nog steeds relevant is, volgt al snel een antwoord. “Het volstaat om de kranten open te slaan en te zien dat bij pakweg een PostNL nog altijd kinderen aan de slag zijn”, reageert Melissa.

“Men zou dus zonder aarzelen kunnen stellen dat de 1 meiviering relevanter is dan ooit. We mogen en kunnen dergelijke praktijken niet goedkeuren en op deze manier laten we onze stem horen.”

Bij de aanwezigen in Harelbeke waren ook leden van de Meense Vooruit-fractie. Schepen Angelique Declercq zucht knikkend wanneer de term koopkracht aan bod komt.

“Vooral bij de OCMW’s is dat schrijnend duidelijk. Van het typische clichéprofiel van de hulpbehoevende schiet nog weinig over. We worden bedolven onder de aanvragen voor steun, door families waar beide ouders een job hebben. Het is dan ook pijnlijk hun verhalen te moeten aanhoren. Twee inkomens, een levensstandaard die tot voor kort meer dan aanvaardbaar was en nu niet eens je gas- en elektriciteitsfactuur meer kunnen betalen. Op federaal niveau kan hier werk van gemaakt worden en die eis laten we vandaag duidelijk horen.”