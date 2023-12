“Voor het belang van de burger”: Vlaams Parlementslid Els Ampe lanceert nieuwe politieke beweging ‘voor U’

Onafhankelijk Vlaams Parlementslid Els Ampe, met roots in Oostende, lanceert de nieuwe politieke beweging ‘voor U.’ Samen met vier burgerpartijen en onafhankelijken, onder meer oud-VRT-journalist Peter Verlinden. Ze werken samen om in elk parlement onafhankelijke stemmen te laten weerklinken.

“Mensen hebben genoeg van de machtspartijen. Ze willen ook geen blind protest. Daarom is er ‘voor U’, een politieke beweging voor het belang van de burger, voor u, niet het partijbelang. Door samen te werken mikken we op 7% van de stemmen. Zo halen we in elke provincie in elk parlement een zetel. Zo kunnen we uw democratie herstellen en uw portemonnee beschermen tegen nieuwe belastingen”, zegt onafhankelijk Vlaams Parlementslid Els Ampe. Samen met enkele ex-Open Vld’ers, ex-LDD’ers en de burgerpartijen Vista, Vrijheid, Volksliga, L99 dient ‘voor U’ volledige lijsten in: 406 kandidaten.

Vrije meningsuiting

De kandidaten ‘voor U’ zijn enkel gebonden door een gedragscode en twaalf principes “De twaalf werken voor u.” De nadruk ligt op democratie, ethiek en economie. Alle ‘voor U’ vertegenwoordigers hebben vrije meningsuiting over elke thema. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de parlementsleden van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement die gebonden zijn door het zwijgakkoord. “Nieuwe stemmen, nieuwe ideeën, niet-partijgebonden, vrijmoedig en vrij, dat heeft onze politiek dringend nodig. In alle parlementen. Daarom doe ook ik mee met ‘voor U’”, zegt Peter Verlinden, oud-VRT-journalist, docent en auteur.