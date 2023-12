Vlaams minister Hilde Crevits versterkt het Berrefonds voor uitbouw van drie inloophuizen, waaronder Koesterhuis in Kortrijk

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trekt jaarlijks 200.000 euro uit voor de versterking van de vzw Berrefonds. Daardoor zal het inloophuis in Kortrijk voortaan, op een andere locatie weliswaar, kunnen blijven bestaan in onze provincie. Het Berrefonds ondersteunt iedereen die te maken krijgt met het overlijden van een kind. “Een kindje verliezen zet je hele leven op z’n kop”, zegt de minister.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trekt jaarlijks 200.000 euro uit voor de versterking van de vzw Berrefonds. Het Berrefonds ondersteunt iedereen die te maken krijgt met het overlijden van een kind: een baby tijdens de zwangerschap of net na de geboorte, maar ook een opgroeiend kind tot twaalf jaar.

Met de investering zal het Berrefonds drie inloophuizen in Vlaanderen kunnen verankeren en uitbreiden. Het Koesterhuis in Antwerpen en Kortrijk zal met de middelen een doorstart kunnen maken én uitgebreid worden. In Hasselt komt er een volledig nieuw Koesterhuis. Op die manier is er ook een betere regionale spreiding om meer ouders en gezinnen dichtbij huis bij te staan.

“Een kindje verliezen zet je hele leven op z’n kop”, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. “Het verandert alles en de zoektocht naar hoe iemand na zo’n verlies verder moet, is ontzettend moeilijk en onzeker. Ouders die dit meemaken hebben een houvast nodig om de rest van hun leven met het verdriet om te gaan.”

“Het Koesterhuizen van het Berrefonds bieden hier in Vlaanderen een houvast. Hun werking toont heel mooi hoe sterk de kracht van lotgenoten en ervaringsgerichte expertise kan zijn. Het is dan ook met veel overtuiging dat we nu voor de eerste keer middelen uittrekken om het Berrefonds financieel te ondersteunen zodat zij hun waardevolle werking kunnen verderzetten via de drie inloophuizen in Kortrijk, Antwerpen en Hasselt.”

Berrefonds

Het Berrefonds is opgericht in februari 2009 vanuit een persoonlijke verlieservaring van de ouders van Berre*. Zij besloten dat andere ouders na het verlies van hun baby niet met lege handen het ziekenhuis mochten verlaten en lanceerden dankzij giften voor de geboorte van hun tweede zoontje de Koesterkoffer. Een kostbaar doosje met spulletjes om de laatste herinneringen te maken na het overlijden van een baby.

Jaar na jaar groeide de interesse en de vraag vanuit ziekenhuizen om ook met deze doosjes te kunnen werken. Sinds 2022 werken alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel met de Koesterkoffers van het Berrefonds. Het Berrefonds schenkt jaarlijks bijna 1500 nieuwe Koesterkoffers aan gezinnen na het overlijden van een baby of opgroeiend kind. De vzw kan dit volledige project al jarenlang realiseren dankzij particuliere giften.

“De giften zijn nog steeds broodnodig, maar dankzij de financiële steun kunnen we de Koesterhuizen nu duurzaam verankeren.” – Christine Vandenhole, de oprichtster van Berrefonds vzw

Christine Vandenhole, de oprichtster van Berrefonds vzw, is uiteraard heel tevreden met de financiële injectie: “Wij zijn als Berrefonds ontzettend dankbaar dat we dankzij deze steun vanuit de Vlaamse regering eindelijk tegemoet kunnen komen aan de steeds grotere vraag voor een geografische spreiding van onze Koesterhuizen. Wij zorgen al vijftien jaar vol overgave voor gezinnen met verdriet en waren al die tijd volledig afhankelijk van giften.”

“Die giften zijn nog steeds broodnodig om onze Koesterkoffers te kunnen behouden, maar er was nooit voldoende ruimte om onze Koesterhuizen duurzaam te verankeren. Dankzij deze financiële steun komt die ruimte er wel, dus we gaan nu met nog meer warmte in verschillende provincies beter kunnen zorgen voor de gezinnen van morgen. Er sterven in Vlaanderen immers elke dag kinderen, dat zullen we nooit kunnen vermijden, maar we kunnen wel nog veel beter voor al deze gezinnen zorgen.”

Permanent inloophuis in Kortrijk

Het Berrefonds is ontstaan en gegroeid vanuit Koesterhuis Antwerpen en gaat met de investering van 200.000 de volledige werking nog verder en duurzamer lokaal verankeren door tegen 2025 in drie verschillende provincies een Koesterhuis te bestendigen en openen.

Een Koesterhuis is een warme thuishaven voor iedereen die te maken krijgt met het verlies van een baby of opgroeiend kind. Elk Koesterhuis krijgt een wekelijks inloopmoment waar ouders zonder afspraak welkom zijn. Daarnaast is er ruimte voor vrijwilligerswerk, evenementen, workshops, vormingen, lezingen, schoolbezoeken… Ook de ziekenhuispartners en politiediensten waar de organisatie mee samenwerkt zullen in het Koesterhuis terecht kunnen.

In Antwerpen wil Berrefonds het bestaande Koesterhuis behouden en nog verder uitbouwen. Ook in Kortrijk heeft Berrefonds sinds 2020 een pop-up Koesterhuis. Volgend jaar moeten ze het pand daar verlaten. De bedoeling is om het Koesterhuis op een nieuwe locatie een doorstart te laten maken en ook uit te breiden. Tot slot komt er de opstart van een volledig nieuw Koesterhuis in Hasselt. Berrefonds zal voor deze opdracht drie nieuwe, voltijdse personeelsleden in dienst nemen.