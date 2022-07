Vlaams Belang verzamelt in Brugge voor traditionele viering van Vlaamse feestdag

Het Vlaams Belang heeft resoluut de kaart getrokken van Vlaamse onafhankelijkheid tijdens de jaarlijkse sporenviering van de partij, die steevast de zondag voor de Vlaamse feestdag op 11 juli plaatsvindt. Dit jaar blies de Vlaams-nationalistische partij verzamelen in Brugge, op de Kruisvest.

Zo’n 1.000 Vlaams-nationalisten kwamen zondagnamiddag samen in Brugge voor de Sporenviering van het Vlaams Belang. Centrale gasten en sprekers waren Brugs kopstuk Stefaan Sintobin, Kamerfractieleider Barbara Pas en Tom Van Grieken.. Terwijl Pas analyseerde dat “België volstrekt onwerkbaar” is geworden en “enkel nog met spuug en spinnendraad aan elkaar hangt”, pleitte Van Grieken onomwonden voor Vlaamse onafhankelijkheid en dit door middel van een unilaterale beslissing.

Alles vast

“Wie wil scheiden, heeft ook geen toestemming van de ander nodig. Een iemand initieert, en dan start de ordelijke boedelscheiding en het onderhandelen”, klonk het.

“In België zit alles vast: van belastinghervormingen, over het pensioendossier tot kordaat migratiebeleid voeren, het gaat niet. Maar in Vlaanderen kunnen we terug baas worden over onze eigen grenzen, werken laten lonen en Vlaamse welvaart in Vlaanderen houden. Kortom: in 2024 nemen we onze toekomst in eigen handen!”, aldus Van Grieken.