Vlaams Belang protesteert tegen komst asielzoekers naar Jabbeke

Een zeventigtal leden van Vlaams Belang lieten zich zaterdag, kort voor de middag, horen op de plaats waar binnen enkele weken zo’n tweehonderd asielzoekers een tijdelijk onderkomen krijgen. “Jabbeke is ongeschikt als locatie en de politie is hier al onderbemand”, klinkt het.

Vlaams belang organiseerde zaterdag een protestactie ter hoogte van de oude gebouwen van de Civiele Bescherming in de Stationsstraat in Jabbeke. Die staan al sinds 2017 leeg door de hervorming die toenmalige minister van Binnenlandse zaken, Jan Jambon (N-VA), toen doorvoerde.

Het gebouw is eigendom van de Belgische staat. Eerder deze week raakte bekend dat daar binnen enkele weken zo’n tweehonderd asielzoekers zullen intrekken. En dat was dik tegen de zin van de burgemeester van Jabbeke, Frank Casteleyn. Nochtans is Casteleyn een partijgenoot van de staatssecretaris voor Asiel, Nicole de Moor.

Juridische stappen

Toch liet hij weten juridische stappen te zullen ondernemen tegen de beslissing. Ook in Bredene worden binnenkort asielzoekers ondergebracht. Daar brengt Fedasiel 260 asielzoekers onder in jeugdverblijfcentrum Horizon. Jabbeke is zo de tweede West-Vlaamse gemeente – beide gemeenten liggen op amper 13 kilometer van elkaar – die binnen de week het nieuws krijgen dat ze asielzoekers moeten opvangen.

Ook Vlaams Belang is tegen de komst van asielzoekers in Jabbeke en Bredene. Dat lieten ze tijdens een protestactie voor de gebouwen van de Civiele Bescherming, duidelijk horen. “Er zijn in dit land al 32.OOO opvangplaatsen. Tegen eind december moeten daar nog eens 1.500 extra plaatsen bijkomen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Kwetsbare gezinnen

“Het zou hier in Jabbeke gaan om kwetsbare gezinnen: dat vertelt men ons toch. Dit is een totaal ongeschikte locatie in een kleine gemeente met een onderbemand politiekorps. Door de vele transmigranten is de politie van deze zone al overbelast. Logisch dat deze beslissing voor de omwonenden en het gemeentebestuur als een mokerslag kwam.”

De protestactie in Jabbeke verliep rustig. Ook in Bredene stond een protestactie gepland, maar die werd uitgesteld. De politie hield vanop afstand een oogje in het zeil.