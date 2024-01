Vijf Kortrijkzanen op N-VA-kieslijsten

Vijf Kortrijkse N-VA’ers doen in juni een gooi naar een zitje in het Vlaamse, federale of Europese parlement. Met Anke Seynaeve (30), Giovanny Saelens (32) en Analucia Moreno Concha (33) sieren ook enkele relatief onbekende Kortrijkzanen de nationale N-VA-kieslijsten.

Axel Ronse, die deze legislatuur in het Vlaams parlement furore maakt als werkexpert en in Kortrijk cultuurschepen is, switcht naar het federaal parlement. “Mijn ‘hoger doel’ in de politiek is om werken altijd lonender te maken dan niet werken, ervoor te zorgen dat de middelen die alle werkenden afdragen goed besteed worden. De plaats waar ik mezelf nu het verschil zie maken, is het federaal parlement. Daar debatteren en concullega’s overtuigen dat we onze sociale zekerheid op Vlaams niveau moeten organiseren. Ervoor zorgen dat wie werkt en bijdraagt zich niet bekocht voelt,” zegt hij over de opmerkelijke verandering. Ook cabinetard Anke Seynaeve siert de federale lijst vanop een twaalfde plek. Ze is ook actief als bestuurslid van N-VA Kortrijk en als secretaris van Jong N-VA 1302.

Kortrijks schepen van Financiën, Evenementen en Onderwijs Kelly Detavernier staat op plaats negen voor het Vlaams Parlement. Heulenaar en kabinetschef Giovanny Saelens is eerste opvolger voor datzelfde parlement. Hij kan dus niet rechtstreeks verkozen worden, maar de kans op een zitje in het Vlaams Parlement is dus wel reëel. “Ik wil de stem zijn van jongeren en jonge ouders in wat de belangrijkste verkiezingen van onze generatie worden. Het is tijd om kleur te bekennen en verder in te zetten op onze Vlaamse welvaart. Vlaanderen moet meer bevoegdheden in eigen handen krijgen. Onze partij trekt nu ook heel duidelijk de kaart van de jeugd”, zegt hij. De onbekende Analucia Moreno Concha is vierde opvolger voor het Europees Parlement. Moreno Concha is geboren in Mexico en woont nu zo’n tien jaar in Vlaanderen. (JF)