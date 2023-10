Van Volcem wil Rutten overtuigen om te blijven: “Alle vrouwen moeten Gwendolyn steunen”

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) wil haar collega Gwendolyn Rutten overtuigen om toch in de nationale politiek te blijven. Dat zei de Brugse politica maandag op Radio 1.

Rutten kondigde zondag aan dat ze stopt met nationale politiek, uit onvrede met de benoeming van Paul Van Tigchelt als opvolger van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Ik ga er alles aan doen de komende weken om haar te overtuigen om op haar beslissing terug te komen”, zei Van Volcem maandag.

Spanningen binnen partij

Rutten valt volgens Van Volcem niet enkel over de keuze voor de ministerpost, maar ook over de manier waarop die keuze tot stand kwam. “De spanning in onze partij is zeer hoog, door de peilingen. Iedereen op het veld, burgemeesters, schepenen, krijgt veel kritiek en moet stemmen vragen voor die partij en die leiding. Dan denk ik dat je des te meer een menselijke aanpak moet realiseren en daar denk ik dat het helemaal is fout gelopen. Ze heeft van journalisten moeten vernemen dat de koning klaarstaat om iemand anders te benoemen.”

Oproep aan vrouwen

Van Volcem vindt dat een nieuwe minister uit de parlementsleden moet worden gekozen. “Ik pleit voor meer menselijkheid. De mensen mogen niet de indruk krijgen dat alles in scène wordt gezet om juist die ene persoon niet te kiezen.” Van Volcem roept alle vrouwen in de partij op om Rutten te steunen.