Van centen voor de MUG-heli tot het rookverbod op terrassen: dit betekent het federale regeerakkoord voor West-Vlaanderen

De nieuwe federale regering is een feit. In het 200 pagina’s tellende regeerakkoord staat een waslijst van maatregelen en wetswijzigingen die op korte en lange termijn worden ingevoerd. Een groot deel daarvan treft ons allemaal – denk aan de pensioenhervorming en het klimaatbeleid – maar enkele zaken zijn nog net dat tikkeltje belangrijker voor de West-Vlamingen. Een overzicht.

Geen West-Vlaams bloed in Arizona

Na de verdeling van de postjes was de provinciale ongelijkheid treffend: er komt geen West-Vlaamse minister in de federale regering van premier Bart De Wever (N-VA) , alle andere provincies boven de taalgrens worden wel vertegenwoordigd. Eventjes werd gedacht dat de Harelbeekse Melissa Depraetere (Vooruit) de Vlaamse regering zou inruilen voor een ministerpost in de Arizona-coalitie, maar dat bleek al snel niet te kloppen. Ook Koksijdenaar Sander Loones – die voor N-VA mee aan de onderhandelingstafel zat – zal geen uitvoerende bevoegdheden op federaal vlak opnemen.

Politicoloog Carl Devos (UGent) vertelt aan VRT het ontbreken van een West-Vlaamse minister bijzonder nadelig is voor onze provincie. “Het zou er eigenlijk niet mogen toe doen. Een minister zou alle vragen vanuit alle provincies gelijk moeten behandelen. Maar in de praktijk is dat niet zo. Iedereen probeert voor zijn eigen achterban goed te doen, want dat is natuurlijk ook goed om straks herverkozen te worden”, klinkt het daar.

Meevaller voor MUG-heli

Eindelijk structurele steun voor de MUG-heli, die opereert vanuit Brugge. Jaar na jaar trok de vzw achter de reddingshelikopter aan de alarmbel omdat hun voortbestaan aan een zijden draadje hing. De jaarlijkse kosten – zo’n 850.000 euro – werden gefinancierd door een verzameling van particuliere giften, sponsoring van bedrijven en toelages vanuit de Provincie zelf én zelf verschillende West- en Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Nu in het regeerakkoord geschreven staat dat medische helikopterstructuren definitief erkend zullen worden, zullen daar ook structurele centen bij komen kijken. Hoeveel er precies zal uitgedeeld worden, is echter nog niet geweten.

Marien Ruimtelijk Plan

Als kustprovincie hebben alle projecten die met de Noordzee te maken hebben logischerwijs net iets meer impact op ons dan op de rest van het land. Om de energietransitie te versterken wordt bijvoorbeeld de Prinses Elisabeth Zone – een windpark op 45 kilometer voor de kust van Oostende – uitgebreid. Dit zal onder meer ook zorgen voor meer werkgelegenheid in de regio. Nieuwe windparken krijgen dan weer een verlenging van het bouwtermijn, naar vijf jaar. Bestaande windmolens worden geoptimaliseerd om de energieproductie op te drijven.

Daarnaast wil de nieuwe Belgische regering 20 procent van de mariene gebieden herstellen, met een (verwachte) positieve impact op de visserij en andere maritieme activiteiten in West-Vlaanderen. De ontwikkeling van de haven van Zeebrugge krijgt extra aandacht en het samenwerkingsakkoord rond de kustwacht wordt opnieuw onder de loep genomen. Tot slot wordt er beter gelet op een goede afstemming tussen de verschillende activiteiten in en rond de Noordzee.

Koksijde blijft thuisbasis voor NH90

De NH90’s – de militaire reddingshelikopters – blijven in Koksijde. Eerder was er sprake om de helikopters naar Oostende over te brengen, maar verschillende actiegroepen uit de Stad aan Zee zagen dat niet meteen zitten wegens vrees voor overlast. En in Koksijde wilden ze de toestellen eigenlijk ook niet kwijt. Beide gemeenten zijn dus tevreden met de beslissing van De Wever en co om de NH90 in de Koksijdse luchtmachtbasis te laten staan.

West-Vlaamse horeca tevreden én ontevreden

Roken zal voortaan ook op terrassen van horecagelegenheden verboden worden. En daar krijgt de voorzitter van Horeca West-Vlaanderen nu al veel bezorgdheden over te horen. “Onze leden vrezen vooral omzetverlies uiteraard. Zeker voor de cafés zou deze maatregel een grote impact hebben”, aldus Yves Van Moorter. Het zijn inderdaad voornamelijk café-uitbaters die vrezen voor hun toekomst: “Eerst werden de rokers naar buiten verbannen, en nu mag dat ook niet meer? De bruine kroegen gaan gewoon doodbloeden”, klinkt het bij een Roeselaarse cafébaas. Wel positief is de uitbreiding van het studentenwerk: elke student kan nu 650 uur per jaar fiscaalvriendelijk bijklussen, en die optrekking is permanent. Ook flexi-jobbers zullen voortaan meer mogen verdienen en dus ook meer kunnen werken, dat de zoektocht naar geschikt personeel mogelijks kan verzachten.