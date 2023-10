Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) past voor het lijsttrekkerschap bij Vlaamse verkiezingen

Stefaan Sintobin, al sinds jaar en dag de sterke man en het uithangbord van Vlaams Belang in West-Vlaanderen, zal bij de komende Vlaamse verkiezingen op 9 juni de lijst níét trekken.

“Ik heb wel nog de ambitie om mijn mandaat in het Vlaams Parlement te verlengen, maar ik ben geen kandidaat meer om de lijst aan te voeren”, aldus Stefaan Sintobin. “Onder Tom Van Grieken is de verjonging van de partij ingezet. Bij de partij zijn intussen meer dan 120 mensen in dienst, waarbij de gemiddelde leeftijd amper 25 à 30 jaar is! Een nieuwe geëngageerde generatie, die vooral uit de studentenverenigingen komt, maakt zijn intrede. Als partij moeten we niet alleen denken aan 2024, maar ook al aan 2029.”

“Ja, ik voel me nog altijd gesteund door de partij. Zelfs nu meer dan ooit. De relatie met Tom Van Grieken is nog nooit zo goed geweest. Maar ik ben een partijsoldaat, heb heel veel te danken aan de partij, en nu wil ik mijn ervaring ten dienste stellen van de volgende generatie. Maar mijn credo blijft: verjonging is goed, ervaring ook. Ik wil nog één keer knallen. Op mijn 69ste zie ik me dit niet meer doen. Ik wil niet als een Herman De Croo sterven in het parlement.”

Eventuele kandidaten en nieuwe namen voor de Vlaamse lijst van Vlaams Belang worden nog niet genoemd. De partij zal op 14 oktober alle kandidaten van de verkiesbare plaatsen bekend maken. “Volgens de peilingen zouden dat zes à zeven voor het Vlaams Parlement en vijf voor de Kamer zijn.”