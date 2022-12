Sien Vandevelde (27) uit Kortrijk verkozen tot nationaal voorzitter Jong CD&V

De Kortrijkse Sien Vandevelde werd zonet verkozen tot nationaal voorzitter van bestuurspartij Jong CD&V. Ze haalde het van de Antwerpse Audrey Van Doorselaer. Als nieuwbakken voorzitter volgt ze Kevin Maas op. Ze krijgt de zware taak om de christendemocraten, die klappen krijgen in de peilingen, uit het slop te trekken. “Klaar om Jong CD&V terug een stem en smoel te geven!”, klinkt het op Twitter.

“You ain’t Sien nothing yet”, met die catchphrase pakte de Kortrijkse Sien Vandevelde vorige maand uit in aanloop naar de voorzittersverkiezingen van Jong CD&V. En het is duidelijk dat we het laatste nog niet gezien hebben van Sien Vandevelde. Na vijf regionale debatten werd ze zonet verkozen tot kersvers nationaal voorzitter van Jong CD&V. In een interview, eind oktober gaf ze aan dat ze CD&V uit het slop wou trekken. “Ik zie met lede ogen aan hoe de partij wegzakt in de peilingen. Het kan zo niet verder en ik wil niet langs de zijlijn toekijken”, klonk het. In de laatste peilingen schermt de ooit zo machtige bestuurspartij met de 10%, een historisch dieptepunt.

Een ander belangrijk agendapunt is om meer jongeren naar de politiek te trekken. “Ik wil vooral de politiek meer naar de jongeren brengen. De immense verruwing van de politiek schrikt jongeren af. Als jongerenpartij moeten we zelf ook veel voorstellen lanceren die jongeren aanbelangen en zo ook Jong CD&V wat meer tonen richting de jongeren”, zegt Sien. Het is haar brandende ambitie om zelf zoveel mogelijk jongeren op de verkiezingslijsten van 2024 te krijgen en Jong CD&V in die periode van twee jaar meer op de kaart te zetten.

Momenteel is Sien werkzaam als parlementair medewerker van Waregems burgemeester en Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem, ook lid van CD&V. De West-Vlaamse stem in de Wetstraat klinkt weer luider.