Rudy Aernoudt wordt kabinetschef van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez

Rudy Aernoudt, voormalig kabinetschef van Open VLD-minister Fientje Moerman, is aangesteld als de nieuwe kabinetschef van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Aernoudt vervangt er Axel Miller, die de voorbije vijf jaar kabinetschef was en die voortaan de rol van speciaal adviseur van de voorzitter zal vervullen.

Georges-Louis Bouchez stelt in een persbericht dat de keuze voor Aernoudt is ingegeven “door Rudy’s unieke ervaring in België op alle beleidsniveaus, van het gewest tot de Europese Commissie en het federale niveau” en dat die ervaring “essentieel zal zijn voor de MR om de structurele hervormingen door te voeren die zijn afgesproken in de regeerverklaringen”.

Uitgebreid parcours

Aernoudt heeft al een uitgebreid parcours afgelegd en hij is ook geen onbekende voor de MR. Hij was achtereenvolgens hoofdeconoom bij de Europese Commissie, kabinetschef van Waals minister van Economie Serge Kubla (MR) en Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (Open VLD).

Aernoudt lag in 2007 aan de basis van het ontslag van Moerman. Hij had bij de Vlaamse ombudsman een klacht ingediend over de toekenning van een expertencontract aan bevriende experts. Het rapport van de ombudsman leidde later tot het ontslag van Moerman. Kort nadat hij die klacht had ingediend, werd Aernoudt zelf ontslagen als topman van het Vlaams departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

Nadien (in 2008) richtte Aernoudt zelf een Franstalige partij op, LiDé (Libéral-Démocrate), een beetje naar het voorbeeld van Lijst Dedecker in Vlaanderen. Er was even sprake van een samengaan met de MR, maar dat werd afgeblazen nadat het FDF ermee dreigde om uit de MR te stappen. Een jaar later stond Aernoudt mee aan de wieg van de Parti Populaire (Personenpartij) van Mischaël Modrikamen, maar dat avontuur was door interne twisten van korte duur.

“Niet getwijfeld”

Zelf zegt Aernoudt dat hij “geen seconde heeft getwijfeld om ja te zeggen” tegen de nieuwe uitdaging. “Al tientallen jaar ben ik ervan overtuigd dat we door het liberale gedachtengoed, door het evenwicht tussen de individuele vrijheid en de collectieve verantwoordelijkheid, de beste levenskwaliteit voor alle Belgen kunnen verzekeren. De MR, voorgezeten door Georges-Louis Bouchez, is de partij bij uitstek die dit evenwicht belichaamt met respect voor iedereen.”