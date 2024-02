Quickie en Mercedes verzoenen zich: “Wij zijn de Yin en de Yang van Open VLD West-Vlaanderen”

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem prijkt op de tweede plaats van de liberale Kamerlijst bij de parlementsverkiezingen in juni. De Brugse politica zal samen met lijsttrekker en Kortrijkzaan Vincent Van Quickenborne campagne voeren. Dat is opmerkelijk, want vijf jaar lang spraken ze niet met elkaar. Wij brachten de twee kemphanen samen voor een dubbelgesprek.

In 2019 wou Open VLD Mercedes Van Volcem slechts als lijstduwer op de Vlaamse lijst. Dat zorgde voor een rel bij de liberalen. De Brugse politica was razend op Kortrijkzaan Vincent Van Quickenborne. Haar parlementaire carrière leek ten einde, maar ze kreeg steun van het provinciaal bestuur en Francesco Vanderjeugd uit Staden stond zijn derde plaats af.

Creatieve oplossing

Anno 2024 moesten de West-Vlaamse liberalen opnieuw een creatieve oplossing uitdokteren voor Mercedes Van Volcem, omdat stadsgenoot Jasper Pillen de Vlaamse lijst mag trekken.

Waarom krijgt Mercedes toch de tweede plaats op de Kamerlijst?

Vincent Van Quickenborne: “Met Mercedes en Jasper heeft de belangrijkste stad van de provincie twee uitstekende kandidaten. We konden hen niet op dezelfde lijst zetten. In de Kamer kan Mercedes zich profileren op thema’s waarin ze als financiënschepen een specialist is: de belastingen.”

Vincent van Quickenborne: “Mercedes handelt vanuit haar buik”

Mercedes Van Volcem: “Ik ging akkoord met een transfer, op voorwaarde dat ik in Brussel mag strijden voor de verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO’s en tegen de invoer van een belasting op woninghuur. Ik heb tien voorstellen om te wegen op de fiscale hervorming.”

Is uw vete nu opgelost? Vincent moest een maand aandringen om Mercedes te overtuigen…

Mercedes: “In december stuurde Vincent mij een berichtje met de vraag om koffie te gaan drinken in café Cabardouche op het Vrijheidsplein in Brussel. Ik wist al wat hij mij wou, maar speelde hard to get. Ik wou zijn voorstel even laten bezinken en mijn inhoudelijke voorstellen op papier zetten. Ik kan boos op iemand zijn, maar ik ben niet rancuneus.”

Vincent: “We verschillen van stijl. Mercedes handelt vanuit de buik. Ze reageert eerder impulsief, terwijl ik meer beredeneerd ben. Samen vormen we de Yin en de Yang van Open VLD West-Vlaanderen.”

Mercedes Van Volcem: “De oorlog wordt pas op het allerlaatste uur gewonnen”

Mercedes: “Zeg! Ik denk dat ik ook wel wat verstand heb!”

Vincent: “Zeker, maar je hebt ook veel emotionele intelligentie.”

Mercedes: “Ik voel goed aan wat er leeft in mijn omgeving. Ik heb het vuur in mij. Misschien past het federaal parlement mij beter dan het Vlaamse, dat meer ambtelijk is. Er zit meer vuur in.”

Vincent: “Jij bent de Jeanne d’Arc van West-Vlaanderen. Je zit vol strijdlust, ik zal met plezier mijn zitje in de commissie Financiën aan jou doorgeven.”

Op voorwaarde dat Mercedes verkozen raakt. De peilingen zijn desastreus voor Open VLD. Een tweede Kamerzitje is niet vanzelfsprekend.

Mercedes: “De oorlog wordt gewonnen in het allerlaatste uur.”

Vincent: “Enkel de pers is bezig met peilingen. Wat de mensen op straat bezig houdt, is dat de bakker moet sluiten bij gebrek aan personeel. Of hoeveel eindejaarspremie ze netto overhouden.”

Vincent Van Quickenborne: “Mercedes is de Jeanne d’Arc van West-Vlaanderen”

Omdat Jasper Pillen de Vlaamse lijst trekt, zei Mercedes dat ze volop Brugge zou gaan. Nu sta je op de Kamerlijst. Heb je een ‘Gwendolientje’ gedaan?

Mercedes: “Ik heb mij als Vlaams kandidaat teruggetrokken, om een talent als Jasper alle kansen te gunnen. Ik dacht dat het voor mij in Brussel gedaan was en kon ermee leven, maar vond het jammer. Tot Vincent met zijn voorstel op de proppen kwam. Onze partij beleeft moeilijke tijden. Reden te meer om voor onze liberale idealen te strijden.”

Vincent: “Het is niet evident om dat vanop een strijdplaats te doen. Dat verdient respect.”

Je ging er prat op dat je in het Vlaams parlement centen kon binnenrijven voor Brugge. In de Kamer wordt dat moeilijker…

Mercedes: “Het federaal parlement is geen ivoren toren, het behartigt belangrijke zaken waarmee de burgers – dus ook de Bruggelingen – geconfronteerd worden: belastingen, indexering van de lonen, de pensioenen.”

Open VLD zegt te kiezen voor verjonging en vernieuwing. De 52-jarige Mercedes kan bezwaarlijk jong genoemd worden. Of kan Open VLD de 13.074 voorkeursstemmen van Mercedes niet missen?

Mercedes: “Je beledigt mij. In mijn hoofd ben ik nog maar 32 jaar oud!”

Vincent: “Onze beide lijsten zijn een mooi evenwicht tussen jonge en ervaren kandidaten. Mercedes kan met haar ervaring vanaf dag één een wetsvoorstel indienen, terwijl jong talent moet roderen.”

Mercedes Van Volcem: “In mijn hoofd ben ik nog maar 32 jaar oud”

Brengt die stoelendans jullie politieke geloofwaardigheid niet in het gedrang?

Mercedes: “Die switch is een boeiende uitdaging.”

Vincent: “De mensen zijn niet bezig met de vraag in welk parlement je zit. Ze willen weten welke problemen je oplost.”

Het lijsttrekkerschap bij Open VLD was ook geen walk-over. Mikt Vincent Van Quickenborne op twee paarden om het risico te spreiden: burgemeesterschap en een Kamerzitje?

Vincent: “Ik ben al een tijdje burgemeester en parlementslid. Je moet weten wat er lokaal leeft, om dossiers in Brussel te kunnen verdedigen. Ik heb een hekel aan politici die vanuit een ivoren toren handelen. Je hoort Vooruit niet meer praten over de decumul. Pablo Annys trekt zowel de lokale als de Vlaamse lijst.”

In Kortrijk lukt wat in Brugge niet kan: een gemeenschappelijke stadslijst. Waarom?

Mercedes: “De burgemeester en de andere partijen moeten ervoor open staan.”

Vincent: “Vroeg of laat lukt het ook in Brugge. Het onderscheid tussen de nationale partijen wordt lokaal steeds minder relevant. Brugge wordt goed bestuurd, het klikt tussen Mercedes en Dirk De fauw. Er zijn enkel bij CD&V nog enkele leden die de sprong niet durven wagen.”

Mercedes: “Het is een beetje gek: je bestuurt dagelijks samen een stad en plots moet je met elkaar strijd voeren. Ik voer campagne rond drie thema’s: bloei, groei en…”

Vincent van Quickenborne: “Vroeg of laat lukt een stadslijst in Brugge ook. Nu durven slechts enkele CD&V’ers die sprong niet maken”

Vincent: “Stoei? Foei!”

Mercedes: “Boei! Een rijk vrijetijdsleven.”

Is een stadslijst ook een wapen om het opkomend Vlaams belang uit het bestuur te weren?

Vincent: “Neen. We bouwen bruggen tussen partijen. Angst is een slechte drijfveer.”

Mercedes: “Er zit een hardheid, ontevredenheid en verzuring bij een aantal mensen. De overheid mag niet onverschillig zijn. Maar de kiezers moeten beseffen dat het Vlaams Belang hun problemen niet zal oplossen.”

Kan uw romance een einde maken aan de oorlog tussen Brugge en Kortrijk over de kandidatuur van Europese Culturele Hoofdstad in 2030?

Vincent: “Het is een gezonde concurrentie. Kortrijk maakt meer kans omdat ons authentiek project de polsslag van onze stad incarneert. Onze stad heeft een lage werkloosheid, maar kampt met veel burn-outs en zelfmoorden. Via Europese Culturele Hoofdstad willen wij onze weerbaarheid vergroten en kwetsbaarheid verminderen.”

Mercedes Van Volcem: “Het moraliserend vingertje van Stefaan De Clerck is misplaatst”

Mercedes: “Ik geloof in de Brugse kansen. We zijn een echte culturele hoofdstad! De Warmste Week toonde aan hoeveel verenigingen en vrijwilligers participeren in cultuur en goede doelen.”

Quickie speelt graag luchtgitaar. Zal dat dronken incident u stemmen kosten? CD&V’er Stefaan De Clerck zegt dat u een integriteitsprobleem hebt.

Vincent: “Veel mensen vinden dat die zaak opgeblazen werd.”

Mercedes: “Het moraliserend vingertje van Stefaan De Clerck is misplaatst. Je geeft geen kritiek op het privé-leven van een collega. Politici leven niet als paters. Als ik wil dansen, doe ik dat. Maar tegenwoordig loop je het gevaar dat je overal gefilmd wordt.”

Mercedes gaat de politieke strijd aan als een Viking. Is het geen foute keuze om de Noormannen als voorbeeld te nemen, die Brugge als aanlegsteiger gebruikten om de regio te plunderen?

Mercedes: “Nu doe je een Defauwtje! Heb je de serie Vikings gezien? Ik spiegel mij aan Lagertha: de vrouwelijke strijder die vecht voor haar zaak..”