PVDA-bus landt in Zwevegem en Kortrijk voor campagne de Grote Bevraging “Koopkracht leeft onder de arbeiders”

PVDA ging op woensdag 22 november langs bij Bekaert in Zwevegem om er te praten met de arbeiders. Dat gebeurde in het kader van hun campagne ‘De Grote Bevraging’ waarbij er naar de mening van zo’n 100.000 wordt gepeild. Die resultaten kunnen dan worden opgenomen in het verkiezingsprogramma. Er werd een bus ingelegd en na de ronde bij Bekaert trok de partij nog naar het centrum van Kortrijk. West-Vlaams federaal lijsttrekker Natalie Eggermont en partijvoorzitter Raoul Hedebouw waren van de partij, samen met de Kortrijkse afdeling van PVDA.

Eind augustus lanceerde PVDA haar Grote Bevraging, een campagne waarbij van zo’n 100.000 mensen de mening wordt gevraagd voor de komende verkiezingen. Vier maanden lang gaan leden van de PVDA op pad om te praten met mensen op markten, in wijken, aan fabriekspoorten… Ze luisteren naar hun bezorgdheden en vragen hun mening over hoe we de samenleving kunnen veranderen. Zo legt de PVDA de speerpunten vast voor haar verkiezingsprogramma.

Voor de gelegenheid zet de PVDA een speciale bus in. De campagnebus trekt door het hele land en houdt halt in verschillende steden. Woensdag 22 november waren Kortrijk en zo ook Zwevegem aan de beurt. Eerst ging de bus naar de fabriek van Bekaert in Zwevegem. Partijvoorzitter Raoul Hedebouw en federaal lijsttrekker Natalie Eggermont gingen bij Bekeart met zoveel mogelijk arbeiders in gesprek.

West-Vlaamse roots

“De antwoorden van de mensen gaan mee de speerpunten van ons programma bepalen”, verklaarde Raoul Hedebouw ter plaatse. “Wij willen de mening van de mensen, weten wat hun bezorgdheden zijn. Wat vinden arbeiders van de geblokkeerde lonen of de pensioenleeftijd op 67 jaar? Hoe pakken we de graaicultuur in de politiek aan?”

“Ik vroeg mijn West-Vlaamse vrienden en kameraden waar ik naartoe moest hier in de regio en ze zeiden: “Kom naar Bekaert!” En dus hier ben ik dan. Het is heel fijn. We komen de arbeiders tegen. Dat is onze identiteit. Naar het werkvolk luisteren, hé. In de gesprekken hoor ik tot nu toe vooral dat de koopkracht een groot thema is. Het leven wordt duurder en duurder.”

“Ook economische problemen, zoals de economische werkloosheid bij onder andere Bekaert. Dat hoor ik wel veel. Ook de graaicultuur in het parlement zorgt voor een politieke afkeer bij de mensen. Er zijn de laatste tijd al veel postjeswissels geweest of denk bijvoorbeeld ook aan de heisa rond de toeslagen bij de pensioenen van Herman De Croo en Siegfried Bracke (De Croo betaalde ondertussen terug, red.).”

“Mijn roots liggen in West-Vlaanderen, in Ruddervoorde en Torhout. We willen de positie van PVDA verstevigen in de provincie.” -Raoul Hedebouw

“Ik luister hier naar de arbeiders en breng dan donderdag wat ik hier heb opgevangen mee naar het parlement. Het is ook leuk om met de arbeiders te praten. Mijn roots liggen als het ware in West-Vlaanderen. Misschien niet in Zuid-West-Vlaanderen, maar wel in onder andere Ruddervoorde en Torhout.”

“Het is ook geen toeval dat ik in West-Vlaanderen ben. De provincie heeft veel arbeiders, maar staat historisch niet gekend als een sterk gebied voor de PVDA. We doen het goed in de peilingen en hopen ook hier te scoren. Ik hoop dat Natalie (Eggermont, red.) en Ilona (Vandenberghe uit Oostende, red.) verkozen geraken. Ik merk ook dat de provincie meer naar PVDA trekt. We krijgen hier steeds meer leden.”

Enquête

Raoul Hedebouw wordt vergezeld door lijsttrekker Natalie Eggermont. “Veel mensen voelen zich niet gehoord”, opent de Kortrijkse. “En ze hebben gelijk. Wij doen op een heel andere manier aan politiek. Wij luisteren naar de mensen, vertrekken van hun prioriteiten en strijden samen met hen om de zaken aan te pakken. Wij bieden een positief sociaal alternatief voor de groeiende afkeer die de mensen hebben van de politiek en voor de democratische crisis. Omdat de Wetstraat niet luistert naar de mensen, willen wij hun stem laten horen”, aldus Natalie Eggermont.

Bjorn Merlier, al 26 jaar arbeider bij Bekaert © Rémi Bruggeman

Bjorn Merlier (44) uit Stasegem is al 26 jaar arbeider bij Bekaert in Zwevegem en vulde de PVDA-enquête de Grote Bevraging in. “Er wordt daarin veel gevraagd over de koopkracht en armoede. Het waren allemaal relevante zaken die de dag van vandaag wel spelen bij de burgers. Er wordt daar op de werkvloer veel over gepraat. Ik ben zelf aangesloten bij ABVV en bij Bekaert hier hebben we wel heel goeie vakbonden. Er is een nauw contact tussen de vakbonden, Bekaert en de werknemers.”