Professor Carl Devos na ontslag Wouter Beke: “Ik zie geen toekomstige CD&V-toppers in West-Vlaanderen als nieuw talent voor de relance”

“CD&V heeft na het ontslag van Wouter Beke nood aan nieuw talent om een nieuw elan te krijgen. Ziet u toekomstige christendemocratische toppers in West-Vlaanderen? Ik niet! Of ik moet al zeer diep nadenken om namen te noemen. Vergeet niet dat Hilde Crevits, de CD&V-ster in onze provincie, ook niet eeuwig zal meegaan. Zij ligt trouwens overhoop met haar achterban, de boeren, door het stikstofakkoord”, zegt professor Carl Devos, politicoloog aan de Gentse Universiteit.

“Met het ontslag van Vlaams minister Wouter Beke is de kous voor CD&V niet af”, benadrukt Carl Devos. “Dat ontslag zat er al een tijdje aan te komen, toen Joachim Coens de handdoek in de ring gooide, waren alle ogen gericht op Wouter Beke. Hij werd steeds meer aanzien als de hindernis voor herstart en vernieuwing bij CD&V.”

Personeelsproblemen

“Nu die ‘personeelsproblemen’ opgelost zijn, zal de nieuwe voorzitter, we gaan ervan uit dat dit Sammy Mahdi wordt, dit aangrijpen om nieuw talent te lanceren. Dat kan helpen om de idee te versterken dat de vernieuwing van de partij er is. Tegelijkertijd heeft Sammy Mahdi aangekondigd dat hij scherper wil communiceren, minder water bij de wijn doen.”

“Af en toe hoor je de naam van Nathalie Muylle. Maar is zij verfrissend genoeg?”

Aan welke nieuwe namen denkt de professor? Carl Devos: “Limburg heeft een nieuwe ster nodig, ter vervanging van Vlaams minister Wouter Beke. Staatssecretaris Sammy Mahdi, die ontslag zal nemen als hij voorzitter wordt, is van Vlaams Brabant. Kiest de partij iemand uit die provincie? Of toch uit West-Vlaanderen? In de wandelgangen hoor je af en toe de naam van Nathalie Muylle, omdat ze al regeringservaring heeft.”

Verfrissend?

“Is Nathalie Muylle wel verfrissend genoeg? Belichaamt zij de echte vernieuwing? Wie is er anders nog? Wil Kris Declercq, de burgemeester van Roeselare voor twee jaar zijn stad verlaten? En in Brugge heb je nog federaal parlementslid Franky Demon.”

“Als je mij de vraag stelt: welke West-Vlaamse politici zijn toekomstige toppers? Dan moet ik diep nadenken eer ik een CD&V’er aanwijs. Hun naam verbleekt bij de Torhoutse ster Hilde Crevits, maar zij blijft ook niet eeuwig schitteren. Bij andere partijen kun je meteen wel namen opnoemen.”

Fundamenteel probleem

“Voor een echte heropstanding van CD&V is er meer nodig, de vraag is of CD&V op korte termijn zijn fundamenteel probleem kan oplossen. Want we zitten over twee jaar met verkiezingen. Voor alles waarvoor deze centrumpartij wil staan, is er al een andere partij die een meer doorgedreven en duidelijker imago heeft: Groen voor ecologie, Open VLD voor belastingvermindering, Vooruit voor de bestrijding van sociale ongelijkheid en N-VA voor meer Vlaanderen.”

“Hilde Crevits ligt overhoop met haar achterban”

“Waar staat CD&V voor? Hoe kan die partij de kiezers overtuigen? Die vragen oplossen voor de verkiezingen van 2024 is niet evident. Te meer daar alle andere partijen zich ook inhoudelijk zullen herbronnen op hun congressen. Bijkomend probleem is dat CD&V in de huidige federale en Vlaamse regering geen hoge ogen gooit.”

“ Vivaldi ligt grotendeels plat, minister Van Peteghem wil de belastingen hervormen, maar mag die schuif niet opentrekken. Wat doet CD&V nog in die federale regering? En Vlaams minister Hilde Crevits ligt overhoop met haar achterban, de landbouwers, wegens het stikstofakkoord. Wat zal ze doen als de Vlaamse regering het Ventilus-project goedkeurt en er bovengrondse hoogspanningslijnen komen ondanks het protest van vele West-Vlaamse burgemeesters en buurtbewoners? Ondergrondse leidingen zijn duurder, de aanleg duurt veel langer, en ze zullen de energiefactuur nog opdrijven.”

Geen blabla

“CD&V kan die malaise enkel effectief bestrijden met een goed beleid. Proberen aan te tonen dat ze geen partij van veel blabla is, maar beslissingen doorvoert. Met een betere communicatie alleen zal het niet gaan. Of is CD&V al tevreden met 10 procent van de stemmen in 2024?

“In vele gemeenten zullen er voor de verkiezingen kartels zonder die hinderlijke naam worden afgesloten”

“Hoe dan ook, zullen de huidige perikelen ook een impact hebben op de lokale verkiezingen. CD&V en Open VLD zijn geen sterke merken meer. Vele lokale mandatarissen zeggen dat ze de hinder van dat slechte merk niet willen meetornen. Daar bovenop komt nog dat de regels wijzigen in 2024: de stemmenkampioen van de grootste fractie wordt burgemeester en mag als eerste het initiatief nemen van de coalitiebesprekingen.”

Kartels

“In plaats van geheime akkoorden te sluiten voor de verkiezingen, zullen er al voor de lijstvormingen allianties gesmeden worden tussen partijen. In veel gemeenten zullen je kartels zien opduiken. Dat kan niet onder een bezoedelde nationale merknaam.”