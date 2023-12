Poperingse krachten voor Vooruit

Met Jurgen Vanlerberghe en Bryan Vanderhaeghe staan er straks twee Poperingenaars op de verkiezingslijsten bij Vooruit voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Vanderhaeghe is momenteel schepen in Poperinge, Vanlerberghe is West-Vlaams gedeputeerde.

Bryan Vanderhaeghe krijgt de achtste plaats op de Vlaamse lijst, Jurgen Vanlerberghe duwt de federale lijst. “Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met dit West-Vlaams team een goed resultaat kunnen neerzetten. Samen maken we het verschil voor de gewone man. Voor onze koopkracht, onze gezondheid en onze jongeren. Dat is wat wij socialisten doen”, klinkt het bij de Poperingse kandidaten.

Enkele weken geleden kondigde Vooruit al haar lijsttrekkers aan: nationaal voorzitter Melissa Depraetere is lijsttrekker voor de federale lijst en Pablo Annys uit Brugge zal de Vlaamse lijst trekken. Het provinciaal verkiezingscongres keurde de kandidatuur van Bryan Vanderhaeghe en Jurgen Vanlerberghe uit de afdeling Poperinge goed.

Niet naar parlement

“Ik ben vereerd dat Melissa me al een hele tijd geleden gevraagd heeft om haar lijst te duwen”, vertelt Jurgen Vanlerberghe. “Ik mag dan wel niet de ambitie hebben om de provincie in te ruilen voor het pluche van het parlement, ik ga me de komende maanden toch extra hard inzetten om zoveel als mogelijk mensen te overtuigen om voor Vooruit te stemmen. Er is maar één partij die het verschil maakt voor de gewone man. En dat is Vooruit. Met hogere lonen en pensioenen. Met de verlaging van de btw op energie naar 6 procent. Met de automatische index. Die strijd blijven we voeren.”

“Ouders vinden geen plaats voor hun kind in de kinderopvang, onze kinderen zitten uren in de studie door het lerarentekort en de wachtlijsten voor sociale woningen groeien door deze Vlaamse regering”, vult Bryan Vanderhaeghe aan. “Het is dringend tijd dat Vooruit die stilstand en achteruitgang doorbreekt. Zodat socialisten ook in de Vlaamse regering het verschil kunnen maken voor mensen en kunnen wegen op het beleid.”