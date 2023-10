Partijvoorzitters en ministers Vivaldi betuigen respect voor beslissing van Vincent Van Quickenborne om ontslag te nemen

Ministers en partijvoorzitters van de Vivaldi-regering hebben vrijdag op X, het vroegere Twitter, woorden van lof voor de beslissing van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om ontslag te nemen nadat aan het licht kwam dat Tunesië vorig jaar om de uitlevering van Abdesalem Lassoued had gevraagd.

“Een zware fout van een magistraat heeft het leven gekost van twee onschuldige burgers. Alle respect voor Vincent Van Quickenborne om zonder aarzeling zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Hij mag terecht trots zijn op het werk dat hij als minister van justitie heeft verricht”, zo reageerde Open VLD-voorzitter Tom Ongena op het ontslag van zijn minister.

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau prijst de stap van Van Quickenborne. “Het siert Vincent Van Quickenborne dat hij, zonder persoonlijke fout, zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat is moedig en tegenwoordig zeldzaam in de politiek”, aldus Rousseau, die spreekt van “een onaanvaardbare kemel van justitie met heel zware gevolgen”.

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne brengt ook hulde aan Van Quickenborne, die “waardig zijn politieke verantwoordelijk neemt op een moeilijk moment”. “We waren het zeker niet altijd eens, maar de regering verliest vandaag helaas één van zijn sterkhouders.

Groen-vicepremier Petra De Sutter dankt Van Quickenborne voor “de goede, jarenlange samenwerking”. Justitie “verliest een gedreven kapitein en de regering verliest een sterke vicepremier”, schrijft De Sutter.

“De beslissing van Vincent Van Quickenborne om ontslag te nemen omwille van een grote fout binnen justitie verdient respect”, vindt Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke. “Vincent speelde een belangrijke rol in de regering als minister die hervormingen in justitie consequent op de agenda zette, maar ook als bruggenbouwer in vele moeilijke dossiers. Zijn beslissing is correct en moedig, maar ik zal hem missen.”

“Het is duidelijk dat er ontzettend veel cruciale fouten zijn gemaakt die de aanslag mee mogelijk hebben gemaakt. Het falen van de Belgische staat heeft levens gekost. Belangrijker nog: zolang het roer niet drastisch omgegooid wordt, kan dit opnieuw gebeuren. Met het ontslag van Van Quickenborne is die dreiging niet van de baan”, meent Van Grieken.

Vlaams Belang waarschuwt dat met het ontslag van Van Quickenborne het dossier niet volledig van de baan is. Lassoued “mocht ook voor het uitleveringsverzoek niet in ons land zijn, net zoals zoveel andere duizenden illegalen”, aldus Van Grieken, die eraan herinnert dat zijn partij ook het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) vraagt.