Parlementslid Sintobin in de clinch met Zuhal Demir in Vlaams Parlement: “Wat een onnozele reactie”

Het knetterde in het Vlaams Parlement tussen Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De Limburgse trok haar neus dicht toen de West-Vlaming, die ook gemeenteraadslid in Brugge is, aan het woord was. Sintobin zelf noemde het meteen een “onnozele reactie”.

“Mijn vader is geboren in het oosten van Turkije. De mensen daar zijn heel trots op hun omgeving en hoe proper de wateren in Turkije zijn.” De Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) deelde haar verhaal om haar argument in een discussie rond de versoepeling van het stikstofakkoord te versterken, maar met de reactie van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) was ze duidelijk niet gediend.

Dichtgeknepen neus

Sintobin: “Ik wist wel dat u van Koerdische afstamming bent, u hoeft hier niet telkens uw levensverhaal te vertellen.” In de verderzetting van zijn betoog herhaalde Demir een paar keer dat dat “piekt” bij de mensen van zijn partij. Ze kneep ook ostentatief haar neus dicht en deelde mee dat de brochures van het Vlaams Blok destijds predikten dat mensen zoals haar vader met het vliegtuig terug naar eigen land moesten.

Tijdens een discussie over de mogelijke versoepelingen van het Vlaamse stikstofakkoord komt het tot een aanvaring tussen minister @Zu_Demir en @StefaanSintobin. Vooral het feit dat Demir haar neus dichtknijpt tijdens de tussenkomst van Sintobin valt bij hem in slechte aarde. pic.twitter.com/Qe9AcTfxkh — Vlaams Parlement TV (@vptvlive) June 9, 2023