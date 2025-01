Onderhandelaars raken het eens over socio-economische dossiers, nieuwe regering komt nu erg dichtbij

De Arizona-partijen zijn het vrijdagavond eens geraakt over de socio-economische dossiers werk, pensioenen en belastingen. Dat bevestigen meerdere onderhandelaars aan Belga.

Er wordt nu enkel nog over de ethische dossiers onderhandeld. Wellicht kan formateur Bart De Wever nadien naar de koning om er te melden dat er een regeerakkoord is.

De hoofdonderhandelaars van N-VA, MR, Les Engagés, CD&V en Vooruit zitten al sinds woensdagmiddag in conclaaf in de Koninklijke Militaire School in Brussel. De gesprekken verliepen daar in eerste instantie moeizaam. Dat was zeker zo op de socio-economische thema’s, die eerder al een struikelblok bleken in de formatie.

Afgelopen nacht moest de formateur teruggrijpen naar bilaterale gesprekken en ook donderdag was dat nog even nodig. Er volgde donderdagmiddag ook nog een kort crisismoment toen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een finaal compromisvoorstel van De Wever in eerste instantie afwees, maar er kon na een onderonsje tussen de formateur en Bouchez wel verder worden onderhandeld.

Inhoudelijk nog niks bekend

Over de inhoud van het socio-economische akkoord is nog niets bekend. Vooraf was het vooral de vraag of de formateur Vooruit over de streep kon trekken. De enige uitgesproken linkse partij rond de tafel eiste een duidelijke bijdrage van de grootste vermogens en een vrijwaring van de index. Aan de rechterflank moest De Wever intussen oppassen om de MR niet kwijt te spelen. Dat lijkt nu bijna 8 maanden na de verkiezingen dan toch gelukt te zijn.