Omstreden Nederlands politicus Thierry Baudet komt dit weekend naar Brugge: “Plannen FVD Vlaanderen”

De omstreden Nederlandse politicus Thierry Baudet komt op 3 februari naar Brugge. Hij plant een toespraak in het Oud Sint-Jan. De lokale politie is hiervan op de hoogte en neemt maatregelen om opstootjes te voorkomen.

De Nederlandse politieke partij Forum voor Democratie breidt verder uit en wil ook deelnemen aan verkiezingen in Vlaanderen. In juni, bij de Europese Parlementsverkiezingen, staat FVD voor het eerst op het Vlaamse stembiljet.

Eén natie

Op zaterdag 20 januari organiseerde FVD al een eerste officiële bijeenkomst op Vlaams grondgebied, in Genk, waar hij pleitte dat Nederland en Vlaanderen één natie zouden vormen. Op zaterdag 3 februari wil partijleider Thierry Baudet ook in Brugge komen vertellen over de plannen van FVD Vlaanderen – de pas opgerichte Vlaamse tak van deze ‘veranderingsbeweging’. “We hebben best wel wat Vlaamse leden, ook in Brugge en er was heel wat vraag van hen dat we even zouden langskomen in de mooiste stad van België”, zegt woordvoerder Tom Russcher.

“We hebben heel wat leden in Vlaanderen en Brugge en we kregen de vraag van hen om ook langs te komen”

Waar de bijeenkomst precies plaatsvindt, houdt FVD Vlaanderen nog geheim. Via de partijwebsite kunnen geïnteresseerden gratis inschrijven voor dit evenement. Ze worden dan later verwittigd waar ze moeten zijn. De bedoeling is om op die manier ook in West-Vlaanderen leden te ronselen. “We willen ons presteren aan de mensen in Brugge, hen toespreken en hun vragen beantwoorden. Het doel is om bij de Europese parlementsverkiezingen een zetel te verzamelen voor Nederland en Vlaanderen.”

Oud Sint-Jan

Wij vernamen dat FVD Vlaanderen aanvankelijk het BMCC wou afhuren. Maar inmiddels heeft de partij haar plaats van afspraak veranderd naar het goedkopere Oud Sint-Jan.

Deze extreemrechtse, populistische partij pleit voor de Nexit: de uittreding van Nederland uit de Europese Unie en de versterking van de nationale soevereiniteit. De Amsterdamse politicus is berucht om zijn boude en omstreden uitspraken. Zo verspreidde hij onwaarheden over het coronavirus en over aids.

Hij vindt dat we terug moeten naar een ‘boreale wereld’: een zuiver oer-Europa, dat is een woord dat hij ontleend heeft bij de Italiaanse fascist Mussolini. Volgens Thierry Baudet wordt onze samenleving ondermijnd door universiteiten, journalisten en mensen die kunstsubsidies ontvangen. Hij ontpopte zich ook al tot een complotdenker, die meent dat onze wereld bestuurd wordt door reptielen.

Hersenschudding

Tijdens zijn Nederlandse campagne kreeg hij in Groningen een flesje bier tegen het achterhoofd en vlak voor een lezing aan de UGent in oktober 2023, op uitnodiging van de conservatieve studentenvereniging KVHV, kreeg hij een mep van een paraplu, wat hem een lichte hersenschudding bezorgde.

“We houden er altijd rekening mee dat we commentaar kunnen krijgen, maar tot nu toe hebben we nog niet veel negatieve reacties gehad”

Die feiten in andere steden nopen ook de Brugse politie tot waakzaamheid. Er zal volgens burgemeester Dirk De fauw discrete politiebewaking zijn in en rond het Oud Sint-Jan. “We houden rekening mee dat er altijd commentaar kan komen op onze komst. Maar tot nu toe hebben we nog niet veel negatieve reacties gehad. We zullen ter plaatse zelf wel merken hoe het loopt”, besluit Russcher afwachtend.

Heeft FVD Vlaanderen toestemming gekregen van het stadsbestuur voor deze bijeenkomst? Dirk De fauw: “Gezien het om een bijeenkomst gaat op een private plek en niet op het openbaar domein, heeft de organisator geen toelating nodig. Die is ook nooit gevraagd.”