Nicky Masscheleyn (Vooruit De Panne-Adinkerke) stelt zich kandidaat voor Vlaams Parlement

Het provinciale lijstvormingscongres van Vooruit West-Vlaanderen keurde recent de verkiezingslijsten goed voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Voorzitter Melissa Depraetere zei toen: “We staan met zijn allen voor een levensbelangrijke keuze: gaan we met dit land vooruit of achteruit?”

“Vooruit is klaar om de stilstand te doorbreken, dit met de steun van De Panne-Adinkerke. Vooruit De Panne-Adinkerke trekt met Nicky Masscheleyn naar de bovenlokale verkiezingen. Nicky Masscheleyn staat op de Vlaamse lijst. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met dit West-Vlaamse team een goed resultaat kunnen neerzetten. Samen maken we het verschil voor de gewone man. Voor onze koopkracht, onze gezondheid en onze jongeren. Dat is wat wij socialisten doen.”

Enkele weken geleden kondigde Vooruit de lijsttrekkers aan: Nationaal voorzitter Melissa Depraetere is lijsttrekker voor de federale lijst en Pablo Annys uit Brugge zal de Vlaamse lijst trekken. Het provinciale verkiezingscongres keurde de kandidatuur van Nicky Masscheleyn van afdeling De Panne-Adinkerke unaniem goed. Hij staat als 10de opvolger genoteerd voor het Vlaams Parlement.

Nicky Masscheleyn is actief als nationaal secretaris ACOD Spoor en als secretaris van Vooruit De Panne-Adinkerke/TEAM 8660. Eind 2022 sloot hij zich aan bij TEAM 8660 met een groep gelijkgestemde vrienden die een nieuwe, frisse wind wilden laten waaien door hun gemeente. Deze nieuwe politieke beweging wil vooral dat het politieke reilen en zeilen voor iedereen toegankelijk wordt en dat burgerparticipatie daarbij centraal staat.

5 thema’s

“Ons programma hebben we gebundeld in 5 thema’s”, legde Nicky Masscheleyn toen uit. “Dat zijn Mobiliteit – Jeugd – Natuur – Evenementen – Bestuur. Daarbij focussen we op een fietsvriendelijker beleid in onze gemeente, willen en moeten we meer investeren in onze jeugd (onze toekomst), verandering brengen in de hoge kansarmoede-index in onze gemeente, onze gemeente nog veel groener maken… TEAM 8660 staat met beide voeten op de grond en ambieert een realistisch beleid dat financieel haalbaar is en dat onze personeelsbezetting aankan.”

Die lokale thema’s sluiten volgens Nicky helemaal aan bij de bovenlokale waarden en ambities van Vooruit, de enige partij die het verschil maakt voor de gewone man. Dat betekent: ijveren voor hogere lonen en pensioenen, btw-verlaging naar 6% voor energie, een automatische index, meer aandacht eisen voor kinderopvang en woonzorgcentra…