Nawel Maghroud en Maxim Veys (Vooruit) op plaats twee en drie Vlaams parlement, Axel Ronse (N-VA) switcht naar Federaal parlement

Zowel Vooruit als N-VA, beide bestuurspartijen in Kortrijk, maakten het voorbije weekend hun volledige lijstbezetting voor de aankomende Vlaamse, Europese en Federale verkiezingen bekend.

Kortrijks fractieleider Nawel Maghroud is een opmerkelijke nieuwkomer bij Vooruit en bekleedt de tweede plaats op de Vlaamse lijst. “Ik ga ervoor en ben vereerd dat ik een kans krijgt om West-Vlaanderen te vertegenwoordigen,” zegt Maghroud in een persmededeling.

Luis in de pels

Gemeenteraadslid Maxim Veys krijgt op diezelfde lijst de derde plek toebedeeld. Die laatste is al zo’n vijf jaar de luis in de pels bij Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele. Zo wordt hij gezien als dé expert inzake sociale huisvesting en betaalbaar wonen in het Vlaams halfrond. “Vijf jaar heb ik in het Vlaams Parlement gestreden tegen koud rechts beleid. Ik ben blij dat ik dat mag verder zetten en al helemaal dat Nawal mee de strijd zal voeren”, vertelt Veys.

Van Vlaams naar federaal

Een opmerkelijke switch is er voor cultuurschepen Axel Ronse (N-VA). Hij zegt het Vlaams parlement vaarwel en krijgt een derde plek op de federale lijst van N-VA. Nochtans maakte hij de voorbije vijf jaar furore als Vlaams parlementslid rond de thematiek ‘werk’. Zo stelde hij alles in het werk om de Vlaamse werkzaamheidsgraad op te kunnen trekken naar 80%.

Op X, het vroegere Twitter, hekelt hij vaak de lage Belgische werkzaamheidsgraad. Als hij in juni verkozen raakt, kan hij daar vanuit het Federaal parlement verandering in proberen te brengen.

N-VA’s Axel Ronse. © BELGA

Op Federaal vlak krijgt Ronse de concurrentie van stadgenoot Matti Vandemaele (Groen). De adjunct-kabinetschef van Federaal minister Petra De Sutter, wordt lijsttrekker bij de groene partij. ‘Ik heb in mijn professionele verleden heel wat jongeren ontmoet. Allemaal vol dromen, maar niet allemaal kregen ze dezelfde kansen. Groen is er voor al die jongeren die op zoek zijn naar een bondgenoot om die drempels weg te werken,” zegt hij. Vandemaele kan rekenen op de steun van afscheidnemend federaal fractieleider Wouter De Vriendt, die met zijn ervaring de federale lijst tijdens de campagne zal duwen.

Weydts duwt

Nog bij Vooruit wordt schepen van Mobiliteit Axel Weydts lijstduwer van de federale lijst. “Deze zichtbare plaats op de lijst betekent een mooie waardering voor het werk van de afgelopen tien jaar als schepen op het vlak van verkeersveiligheid. Ik ben blij dat ik met mijn lokale ervaring mijn steentje kan bijdragen op het nationale niveau,” zegt Weydts. Die andere schepen van Vooruit, Philippe De Coene, bekleedt dan weer een plekje op de Europese lijst.

Zowel oppositiepartij Groen als coalitiepartners Vooruit en N-VA vaardigen dus enkele van hun sterkhouders af richting de Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen, die begin juni gepland staan. De vraag is welke impact dat zal hebben op de lokale verkiezingen, van enkele maanden later. Zo is ook Kortrijks Burgemeester Vincent Van Quickenborne lijsttrekker bij Open VLD.

(JF)