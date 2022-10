Nathalie Muylle (53) uit Roeselare verkozen tot ondervoorzitter van CD&V

De partijraad van CD&V heeft met Nathalie Muylle en Robrecht Bothuyne twee nieuwe ondervoorzitters aangeduid.

De twee nieuwe ondervoorzitters werden voorgedragen door voorzitter Sammy Mahdi. Kamerlid Muylle moet de partij helpen bij de begeleiding van de lokale afdelingen. Ook de strategische voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 behoort tot haar takenpakket.

Op 3 oktober 2019 legde Nathalie Muylle de eed af als Federaal Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap. Ze volgde daarmee Wouter Beke op die minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding in de Vlaamse regering werd. Bij de vorming van de regering-De Croo keerde ze terug naar het Federaal Parlement als volksvertegenwoordiger. Daarnaast is ze ook actief als schepen in Roeselare.