Na uitspraken Matti Vandemaele (Groen): “Er zijn wél controles op luchthaven Wevelgem”

Is het vliegveld van Wevelgem een hub voor smokkel van mensen, wapens, drugs of bloeddiamanten zoals Matti Vandemaele van Groen suggereert? “We controleren wel degelijk gericht”, spreekt luchthaven voorzitter Filip Daem tegen.

De uitspraken van federaal parlementslid voor Groen, Matti Vandemaele, zorgden voor heel wat commotie. “Op de luchthaven van Wevelgem (ILKW) zijn er heel weinig controles”, zei die. “Volgens de gegevens van de bevoegde federale minister Vincent Van Peteghem (CD&V) blijkt dat er in 2023 341 controles uitgevoerd werden in Wevelgem. Amper vier procent van de passagiers in Wevelgem werden gecontroleerd. Wie mensen, wapens, drugs of bloeddiamanten binnen wil smokkelen, die moet in Wevelgem zijn.”

Schengen luchthaven

“Die cijfers zijn volledig uit hun context getrokken”, reageert Filip Daem, voorzitter van ILKW. “Ten eerste zijn wij geen vrachtluchthaven, op een aantal uitzonderingen na. Onze focus is personenvervoer met de focus op zakenluchtvaart. U moet weten dat ILKW een Schengen luchthaven is, wat betekent dat er bij ons, net zoals bijvoorbeeld op de hoge snelheidstreinen, vrij verkeer is van personen en goederen. Vluchten binnen de EU hoeven niet gecontroleerd te worden”, aldus Daem.

“In 2023 hadden slechts zes procent van alle vluchtbewegingen een bestemming buiten de EU. De luchthavenpolitie is permanent aanwezig, zij kunnen bevestigen dat zij alle personen controleren op vluchten buiten de Schengenzone. En vermoeden wij een potentieel risico met om het even welke vlucht, dan doet de douane haar werk.” De bestuurders en CEO van de luchthaven zitten wel verveeld met de tussenkomst van Matti Vandemaele, zij noemen zijn woorden plat populisme.

Extra waakzaam

“Hij kon die vragen rechtstreeks aan ons gesteld hebben”, aldus Filip Daem. “Daarvoor hoefde hij niet naar het parlement. Zijn betoog kadert in de hele polemiek die Groen al jaren hanteert in hun kruistocht tegen de Wevelgemse luchthaven. Weerstand mag, maar niet door cijfers uit hun context te trekken.” Naar aanleiding van het verhaal en de aandacht die de pers eraan besteedde, heeft de luchthaven de vraag gesteld aan de luchtvaartpolitie en de douane om extra waakzaam te zijn. “Dergelijke boodschappen kunnen malafide personen op ideeën brengen, wat we vanzelfsprekend willen voorkomen.” (SL)